Le PM Pham Minh Chinh reçoit le président du groupe japonais Mitsui

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a demandé au groupe japonais Mitsui d'accélérer la mise en œuvre de la série B de projets énergétiques et gaziers et d'élargir la coopération et les investissements à d'autres domaines au Vietnam, en particulier le développement de l'énergie éolienne offshore.

En recevant le 11 septembre le président de ce conglomérat, Tatsuo Yasunaga, le chef du gouvernement a apprécié les projets d'investissement efficaces de Mitsui au Vietnam, qui contribuent au développement socio-économique de ce pays et aux relations bilatérales.

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien s'engage à soutenir et à créer des conditions favorables pour que les entreprises japonaises en général et Mitsui en particulier déploient des activités d'investissement efficaces et durables, dans un esprit de « bénéfices harmonieux et de risques partagés » et de « travailler ensemble, gagner ensemble ».

Pour sa part, Tatsuo Yasunaga a exprimé ses condoléances pour le décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, ainsi que pour les pertes en vies humaines et en biens causées par le typhon Yagi au Vietnam.

Il a indiqué qu'au Vietnam, Mitsui avait 22 projets d'investissement dans différents secteurs, notamment dans les domaines des ressources minérales, de l'énergie, de l'équipement et du textile, avec un capital d'investissement d'environ un milliard de dollars, dont 700 millions de dollars sont placés dans la série de projets de gaz et d’électricité du bloc B

Il a exprimé son désir de continuer à recevoir l'attention et l'orientation du Premier ministre pour ce projet, ainsi que son soutien à l'expansion des investissements et des affaires dans d'autres domaines au Vietnam, tels que la culture, la transformation et l'exportation des produits de la mer, la formation des ressources humaines et la coopération dans le secteur du travail.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié les efforts de Mitsui ainsi que d'autres sociétés liées dans la mise en œuvre de la série B de projets électriques et gaziers, qui revêtent une importance pour les objectifs de développement économique du Vietnam.

Il a exhorté Mitsui à coopérer avec le Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam pour trouver des solutions visant à accélérer la mise en œuvre du projet, en garantissant son avancement, sa qualité et son efficacité.

Il espère bénéficier de la coopération de Mitsui dans la production d'éoliennes et le déploiement de projets éoliens au large du Vietnam.

"Nous saluons et encourageons Mitsui à accroître ses investissements au Vietnam dans les domaines de l'aquaculture, de la transformation des fruits de mer, de la foresterie, du développement de l'énergie issue de la biomasse, de la formation des ressources humaines et de la coopération en matière de travail", a-t-il déclaré.

Il a proposé que Mitsui transfère la technologie et l'expérience de gestion aux partenaires vietnamiens, les aidant à participer plus profondément aux chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales, tout en offrant des bourses et en coopérant avec des instituts de formation pour former des ressources humaines de haute qualité pour le Vietnam.

VNA/CVN