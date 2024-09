Vietnam - Russie

La 25e réunion du Comité intergouvernemental se termine

La 25 e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie sur la coopération en matière d'économie, de commerce, de sciences et de technologies s'est terminée le 11 septembre avec succès à Moscou, sous la coprésidence du vice-Premier ministre vietnamien Trân Hông Hà et de son homologue russe Dmitri Tchernychenko.

S'exprimant lors de l'événement, Trân Hông Hà a affirmé la détermination du gouvernement vietnamien à continuer de consolider et de développer continuellement le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie, ainsi que l'amitié traditionnelle entre les deux pays et leurs peuples.

Il a estimé que la rencontre concrétisait les engagements politiques et la détermination des dirigeants des deux pays ces derniers temps, notamment les bons résultats de la visite du président russe Vladimir Poutine au Vietnam en juin dernier et la conversation téléphonique entre le président russe et le général secrétaire du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en août dernier, contribuant à l'approfondissement du partenariat stratégique intégral entre les deux nations.

De son côté, Dmitri Chernyshenk a présenté ses condoléances au Vietnam pour les pertes causées par le typhon Yagi, affirmant la volonté de la Russie de soutenir ce pays d'Asie du Sud-Est dans cette période difficile.

Le Vietnam est un partenaire important et de longue date de la Russie, a-t-il déclaré, exprimant sa gratitude au gouvernement vietnamien pour sa coordination étroite à travers le mécanisme du Comité intergouvernemental, favorisant ainsi la coopération entre les deux pays dans divers domaines.

Les deux parties sont convenues de s'efforcer de consolider la confiance politique, de promouvoir l'échange de délégations, d'accroître les mouvements commerciaux et de renforcer la coopération dans divers domaines tels que l'agriculture, l'industrie, la science, l'éducation et le tourisme.

En outre, ils ont approuvé le procès-verbal de la réunion et convenu d'organiser la 26e réunion du Comité au Vietnam en 2025.

Dans le cadre de sa visite en Russie,Tran Hong Ha a visité le même jour l'Institut des Mines de l'Université nationale des sciences et technologies (MISIS).-

