Vietnam - R. de Corée

Opportunités de coopération entre les entreprises de Vinh Long et de Daejeon

Le Comité populaire de la province de Vinh Long (Sud) a organisé, le 12 mars, une conférence consacrée à la connectivité des investissements et des échanges commerciaux entre cette province du Delta du Mékong et la ville sud-coréenne de Daejeon.

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Photo : VNA/CVN

S’exprimant à l’ouverture de cet événement, le vice-président du Comité populaire de Vinh Long, Nguyên Truc Son, a souligné que cette initiative s’inscrit directement dans la continuité des résultats obtenus lors de la mission de promotion des investissements menée par la province à Daejeon en octobre 2025. Cette rencontre constitue une occasion privilégiée pour les autorités et les opérateurs économiques des deux localités de se réunir, de partager des informations stratégiques et d’explorer de nouvelles opportunités de partenariat, contribuant ainsi à rendre la coopération bilatérale entre Vinh Long et Daejeon de plus en plus substantielle et efficace.

Vinh Long se présente comme une localité dotée de nombreux potentiels de développement dans le Delta du Mékong. Bénéficiant d’un système de transport routier et fluvial particulièrement avantageux, la province dispose également d’un littoral s’étendant sur plus de 130 km et d’un réseau hydrographique dense, offrant des conditions optimales pour l’essor de l’économie maritime, de la logistique, des énergies renouvelables et de l’industrie côtière. En outre, elle possède des atouts considérables dans l’agriculture commerciale, notamment en ce qui concerne la filière de la noix de coco, les vergers fruitiers et l’aquaculture. Ces atouts forment une base solide pour le développement de l’industrie de transformation et l’expansion des flux d’investissement et de commerce international.

Nguyên Truc Son a exprimé le souhait de voir les entreprises de Daejeon dynamiser leur connectivité et rechercher des opportunités d’investissement dans des secteurs d'intérêt mutuel tels que les industries manufacturières de haute technologie, l’agriculture intelligente, la transformation numérique, l’innovation ainsi que le développement d’une économie verte et durable. Les autorités provinciales se sont engagées à accompagner les investisseurs, en garantissant un environnement d’investissement transparent et stable pour permettre aux entreprises étrangères, et singulièrement à celles de Daejeon, de s’implanter durablement dans la localité.

De son côté, Hwang Kyoungah, vice-président du Conseil municipal de Daejeon, a affirmé que les relations de coopération entre la République de Corée et le Vietnam en général, et entre Daejeon et Vinh Long en particulier, connaissent des développements très positifs. Ces avancées constituent une base favorable permettant aux entreprises des deux parties d’intensifier leurs échanges et de valoriser leurs avantages respectifs à travers des programmes de coopération concrets. Il a formulé l'espoir que cette conférence aboutisse à la signature de nombreux accords spécifiques et a réitéré l'engagement de Daejeon à soutenir activement la communauté des affaires.

Lors de l’événement, les représentants sud-coréens ont manifesté un intérêt pour le développement urbain, les énergies propres, les infrastructures et les zones industrielles de Vinh Long. Ils ont également examiné de près les politiques fiscales et les incitations foncières locales.

Actuellement, la République de Corée est l’un des partenaires de premier plan de Vinh Long avec 34 projets d’investissement direct totalisant plus de 350 millions de dollars. Sur le plan commercial, en 2025, les exportations de la province vers la République de Corée ont progressé de 16,73% pour atteindre 168,7 millions de dollars. Parallèlement à l'économie, les deux parties renforcent leur collaboration dans la formation des ressources humaines et le partage d’expertises en gestion.

VNA/CVN