Les parcs industriels verts attirent les capitaux étrangers

À partir de 2026, le marché de l’immobilier industriel dans le Nord du Vietnam devrait entrer dans une phase d’accélération, portée par l’achèvement de plusieurs projets d’infrastructure majeurs et une augmentation de l’offre. Le modèle de parc industriel vert s’impose désormais comme un critère décisif dans la stratégie d’implantation des entreprises à investissement direct étranger (IDE).

Photo : VNA/CVN

Priorité aux normes environnementales

Selon les prévisions pour la période 2026-2029, la région devrait accueillir environ 5.050 hectares de terrains industriels supplémentaires, ainsi que près d’un million de mètres carrés d’usines et d’entrepôts prêts à l’emploi. Ces nouveaux espaces visent à capter une vague d’investissements dans les secteurs de l’électronique, des semi-conducteurs et des hautes technologies.

L’entrée en service de l’aéroport international de Gia Binh, l’extension de l’autoroute Nord-Sud et le développement de zones de libre-échange liées aux ports en eau profonde renforceront la position du Nord comme hub de production et de logistique respectueux de l’environnement.

Selon Nguyên Phuoc Thuân, directeur de la location chez Cushman & Wakefield Vietnam, les entreprises d’IDE prennent désormais des décisions plus prudentes et sélectives. Au-delà du prix du loyer, elles privilégient désormais les localités offrant des infrastructures synchronisées et un cadre juridique clair.

Les normes ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et les exigences de réduction des émissions de carbone dans la chaîne d'approvisionnement sont devenues des conditions essentielles pour les multinationales. Cela pousse les promoteurs de zones industrielles à faire évoluer leur modèle de développement vers une approche plus écologique, en intégrant les énergies renouvelables, en optimisant l’utilisation de l’eau et en renforçant la gestion opérationnelle intelligente.

Photo : VNA/CVN

L’année 2026 s’appuie sur une dynamique déjà très solide en 2025. À la fin de l’année dernière, l’offre totale de terrains industriels dans le Nord atteignait près de 23.990 hectares, en hausse de 42,8% sur un an. Le loyer moyen s’établissait à 135 USD/m² pour la durée du bail.

Le taux d’occupation reste très élevé : 100% à Hanoï en raison de la rareté des terrains disponibles, et environ 74,1% à Bac Ninh. Le segment des usines et entrepôts prêts à l’emploi affiche également une forte absorption, avec des taux d’occupation dépassant les 80%, traduisant un besoin croissant d’optimisation des chaînes d’approvisionnement.

Vers une ceinture de production durable

On observe un déplacement des investissements vers des localités satellites comme Hung Yen, Ninh Binh, Hai Phong et Phu Tho. Cette tendance favorise la création d'un écosystème intégré, allant de la fabrication de composants à la logistique et à l’exportation.

Hai Phong et Bac Ninh continuent de jouer un rôle moteur grâce aux ports en eau profonde et aux réseaux industriels déjà établis. En revanche, les provinces voisines offrent des réserves foncières stratégiques pour les projets nécessitant de grandes surfaces à des coûts compétitifs.

La particularité de cette nouvelle "ceinture de production" réside dans son orientation écologique dès la phase de planification : intégration de panneaux solaires, utilisation de matériaux durables et systèmes de traitement des eaux en circuit fermé.

Pour les spécialistes, la création d’une ceinture industrielle verte élargit l’espace productif tout en renforçant durablement la compétitivité du Nord. Dans un contexte de restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales, la ceinture de production verte dans le Nord devrait devenir un maillon clé du réseau de production régional.

VNA/CVN