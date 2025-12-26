Renforcer la coopération économique et décentralisée Vietnam - R. de Corée

Dans l’après-midi du 26 décembre à Hanoï, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, a reçu une délégation de l’Institut de recherche économique Kimhakmin E-roun (République de Corée), conduite par le Professeur Kim Hak-Min, président du Conseil consultatif d’évaluation éthique de l’Assemblée nationale sud-coréenne, en visite de travail au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Thanh a hautement apprécié l’intérêt porté et les contributions du professeur Kim Hak-Min en matière de conseil en politiques publiques ainsi que de coopération économique et décentralisée entre les deux pays au cours des dernières années.

Elle a souligné qu’après plus de 30 ans d’établissement et de développement, les relations Vietnam - République de Corée étaient devenues un modèle de coopération bilatérale, avec de nombreux acquis remarquables et globaux, en particulier depuis l’élévation officielle des relations au rang de partenariat stratégique global en 2022. Les relations entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée nationale de la République de Corée ont également apporté des contributions importantes à l’ensemble de ces relations fructueuses.

Elle a affirmé que le Vietnam soutenait et était prêt à créer un cadre juridique favorable aux activités de coopération, d’investissement et d’affaires des partenaires étrangers, y compris les instituts de recherche et la communauté d’entreprises sud-coréennes.

La dirigeante a exprimé le souhait que le professeur Kim Hak-Min continue de jouer le rôle de passerelle, encourageant les localités sud-coréennes à échanger et coopérer avec celles du Vietnam, et à participer à la Conférence de rencontre avec la République de Corée, qui se tiendra dans la province de Dông Nai au début de l’année 2026.

Elle a proposé au professeur sud-coréen à encourager les entreprises sud-coréennes à élargir leurs investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs prioritaires tels que la science et la technologie, le développement de villes satellites, les centres commerciaux et logistiques, la construction d’infrastructures et d’installations touristiques.

Le professeur Kim Hak-Min a affirmé que le Vietnam était en plein essor, devenant l’un des pays les plus dynamiques et fiables de la région asiatique, où l’Assemblée nationale jouait un rôle important.

Désireux de continuer à contribuer au développement commun des deux pays, il a estimé que cette rencontre n’était pas seulement un lien entre le Vietnam et la République de Corée, mais aussi une rencontre tournée vers l’avenir, visant à élargir davantage la coopération économique et à partager des valeurs culturelles, en vue d’un partenariat stratégique substantiel et durable.

VNA/CVN