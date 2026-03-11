Attraction des IDE : le Vietnam s’adapte aux enjeux mondiaux

Dans un contexte de concurrence internationale de plus en plus féroce pour attirer les investissements directs étrangers (IDE), le Vietnam s’affirme désormais comme une destination incontournable pour les grands groupes mondiaux grâce à des avantages supérieurs.

>> Hô Chi Minh-Ville capte des investissements de nouvelle génération

>> Un niveau record des IDE décaissés au cours des cinq dernières années

>> Les parcs industriels verts attirent les capitaux étrangers

Au-delà des performances chiffrées, le pays opère une mutation qualitative profonde en orientant ses flux de capitaux vers les secteurs à haute valeur technologique et stratégique. Grâce à des politiques d'investissement attractives et à un environnement d'investissement amélioré, le Vietnam démontre sa capacité à s'adapter aux règles du jeu de l’économie globale.

Photo : VNA/CVN

Les premiers signes de cette vitalité sont apparus dès le début de l’année 2026 avec l’implantation de projets d’envergure, à l’image de l’entreprise taïwanaise UNIVACCO Technology qui a choisi la province de Dong Nai pour établir sa base de production stratégique en Asie du Sud-Est. Parallèlement, la province de Bac Ninh a remise les licences d’investissement à une série de projets totalisant plus d'un milliard de dollars, incluant le projet d’hébergement Cooler Master Vietnam, ainsi que des projets de production de puces de semi-conducteurs et de câbles électromagnétiques. La province de Thai Nguyen a également remis les licences d’investissement à 11 projets totalisant plus d’un milliard de dollars d’investissements, confirmant ainsi l’attractivité des pôles industriels du Nord.

Selon les dernières données du ministère des Finances, le pays a attiré 6,03 milliards de dollars de capitaux enregistrés au cours des deux premiers mois de 2026, en baisse de 12,6 % sur un an. Plus précisément, 620 nouveaux projets ont été autorisés avec un capital enregistré de 3,54 milliards de dollars, soit une hausse de 20,2% en nombre de projets et de 61,5% en valeur. Le capital réalisé — soit les fonds réellement injectés dans l’économie — a atteint 3,21 milliards de dollars (+8,8%), marquant un record sur les cinq dernières années.

Selon Van Duc Phu, représentant de l’Agence de l’investissement étranger, l’objectif ne réside plus uniquement dans le volume du capital, mais dans la création de valeur ajoutée et l'intégration des entreprises locales dans les chaînes de valeur mondiales.

La transition vers des secteurs de hautes technologies, de technologie verte, d’énergie renouvelable et d’économie numérique se reflète dans la structure même des investissements. Le secteur de l’énergie concentre désormais des projets phares, tels que le centre GNL de Ca Na, estimé à 10 milliards de dollars, ou encore le projet de centrale thermique du GNL de SK Group à Nghe An, deux milliards de dollars.

Concernant les politiques d'attraction des IDE, Hong Sun, président honoraire de l’Association des entreprises sud-coréennes au Vietnam, a salué la simplification des procédures de post-inspection et les incitations spécifiques pour les mégaprojets et les projets de R&D selon la Loi sur l'investissement amendée, adoptée en décembre 2025.

« La mise en place de nouveaux mécanismes de soutien à l'investissement, en remplacement des anciens incitations fiscales permettra au Vietnam de fidéliser les grands investisseurs », a affirmé Hong Sun. Il a ajouté que la Loi sur l'investissement amendée renforce également la compétitivité de l'environnement d'investissement vietnamien, témoignant ainsi de la volonté du Vietnam de s'adapter aux normes internationales.

Selon le vice-ministre des Finances, Tran Quoc Phuong, le ministère a élaboré un plan pour le développement de l'économie à investissements étrangers et un plan pour attirer une nouvelle génération d'investissements étrangers, axés sur des cadres institutionnels et politiques ouverts, attractifs et performants. Le Vietnam mise également sur le capital humain, avec un programme d'envergure visant à former 50 000 ingénieurs spécialisés dans les semi-conducteurs et la haute technologie.

Selon les experts économiques, les signes sur les flux d'IDE au Vietnam au cours des premiers mois de 2026, ainsi que les décisions du ministère des Finances et du gouvernement visant à perfectionner les politiques d'attraction des investissements, constitueront des fondements importants permettant au Vietnam de maintenir sa position de destination pour les IDE.

VNA/CVN