Hô Chi Minh-Ville attire des projets numériques de plusieurs milliards de dollars

Hô Chi Minh-Ville connaît une transformation structurelle de ses investissements directs étrangers (IDE), caractérisée par l’émergence de projets de plusieurs milliards de dollars dans les centres de données, les infrastructures numériques et les technologies financières.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Cette orientation vers des capitaux de meilleure qualité devrait créer de nouveaux moteurs de croissance et renforcer la compétitivité à long terme de la ville.

Projets d’infrastructures numériques de plusieurs milliards de dollars

Un consortium mené par le groupe G42 des Émirats arabes unis a signé un accord-cadre à long terme avec des partenaires vietnamiens pour développer des centres de données hyperscale au Vietnam, avec un investissement total prévu de 2 milliards de dollars américains. Ces installations, qui seront situées à Hô Chi Minh-Ville, répondront aux normes internationales et fourniront des services numériques aux organismes publics, aux entreprises et aux partenaires internationaux.

Lors de la réunion socio-économique de Hô Chi Minh-Ville en février, le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, a fait savoir qu’un investisseur américain mettait également en œuvre un projet de centre de données d’une valeur d’environ 2 milliards de dollars américains. Environ 60% du capital, soit 1,2 milliard de dollars, devraient être décaissés au deuxième trimestre 2026.

Nguyên Van Duoc a décrit ces projets comme un signal positif pour les investissements directs étrangers et un élément clé pour atteindre l’objectif de la ville : une croissance économique à deux chiffres.

Outre la fourniture de capacités de stockage, de traitement et de transmission sécurisées, les centres de données à grande échelle sont considérés comme une infrastructure essentielle pour attirer les institutions financières internationales, les entreprises de la fintech et les multinationales du secteur technologique.

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Leur importance est devenue plus évidente suite au lancement du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) le 11 février, où les données sont considérées comme la pierre angulaire de la finance moderne.

Le VIFC-HCMC privilégiera les infrastructures technologiques de pointe afin de se positionner comme une plateforme financière régionale, facilitant les flux de capitaux vers le Vietnam et servant de porte d’entrée pour les IDE et les investissements indirects étrangers, a indiqué Pham Tuân Anh, chef de la division Technologie de son conseil d’administration.

Dès son inauguration, le VIFC-HCMC a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs. La société Vantage Point Asset Management, basée à Singapour et en Australie, s’est engagée à mobiliser jusqu’à 10 milliards de dollars américains sur cinq ans pour investir dans les infrastructures de données, les plateformes fintech et les systèmes urbains intelligents.

Un projet de Fonds d’investissement dans les actifs numériques de Hô Chi Minh-Ville, doté d’un milliard de dollars américains, est également en cours afin de soutenir la finance numérique et les écosystèmes fintech.

Évolution vers des IDE à forte valeur ajoutée

L’essor des projets numériques et financiers témoigne d’une transformation plus large de la structure des IDE à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Alors que les décennies précédentes ont été marquées par un afflux d’investissements dans le secteur manufacturier à forte intensité de main-d’œuvre, les flux de capitaux actuels ciblent les secteurs exigeant des infrastructures de pointe, un approvisionnement énergétique stable et un cadre réglementaire transparent.

Selon Lâm Dinh Thang, directeur du Département municipal des sciences et des technologies, l’infrastructure numérique devient un pilier fondamental de la prochaine phase de développement de la ville.

Fin janvier, Hô Chi Minh-Ville comptait plus de 20.470 projets d’IDE valides, pour un capital total enregistré dépassant 142,2 milliards de dollars américains. Rien qu’en 2025, elle a attiré plus de 8,37 milliards de dollars américains, conservant ainsi sa position de leader au niveau national.

Plus important encore, les investissements se concentrent de plus en plus dans les secteurs de haute technologie, générant une plus grande valeur ajoutée et des retombées économiques positives. Cette évolution s’inscrit dans la stratégie de la ville visant à renouer avec une croissance à deux chiffres de son PIB régional à partir de 2026 et à devenir une mégapole internationale d’ici 2045.

Pour maintenir cette dynamique, la ville accélère les réformes institutionnelles, la modernisation des infrastructures et le développement des ressources humaines afin d’attirer plus efficacement des capitaux de qualité dans la région.

VNA/CVN