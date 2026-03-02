Le marché de l’hôtellerie continue de susciter l’intérêt des investisseurs

Le Vietnam est au cœur des discussions mondiales sur l’investissement hôtelier, et deux transactions majeures soulignent l’émergence du pays comme acteur majeur sur le marché régional de l’investissement hôtelier, ont déclaré des experts.

Photo : ST/CVN

L’hôtel Parkroyal Saigon, comptant 186 chambres, a été vendu par le groupe singapourien UOL Group Limited à un investisseur vietnamien, tandis que l’hôtel Perle D’Orient Cat Ba a été cédé par des investisseurs vietnamiens à un consortium d’investisseurs internationaux. Le montant total de ces deux transactions s’élève à 53,7 millions de dollars.

JLL Hotels & Hospitality Group, cabinet de conseil de premier plan spécialisé dans l’immobilier et la gestion d’investissements, a conseillé les deux transactions, concernant le Parkroyal Saigon et l’hôtel Perle D’Orient Cat Bà.

"Les investisseurs vietnamiens disposant de capitaux importants, notamment les spécialistes de l’hôtellerie et les entreprises en pleine diversification, sont à l’origine de nombreuses transactions dans l’immobilier urbain et touristique, tandis que les investisseurs étrangers ciblent de manière sélective les actifs institutionnels haut de gamme, comme l’ont démontré les transactions récentes, a déclaré Karan Khanijou, vice-président senior, ventes d’investissements, Asie, chez JLL Hotels & Hospitality Group. Nos prévisions révisées à 200 millions de dollars pour 2026 témoignent de la confiance croissante des investisseurs internationaux et régionaux dans les fondamentaux du secteur hôtelier vietnamien et ses perspectives de croissance à long terme".

Ces transactions s’inscrivent dans un contexte de forte croissance des investissements hôteliers au Vietnam, JLL prévoyant un volume de transactions de 200 millions de dollars pour 2026. Cette étape importante positionne le Vietnam comme une destination de plus en plus prisée sur le marché de l’investissement hôtelier en Asie du Sud-Est.

JLL Hotels & Hospitality Group a fourni des services de conseil complets pour ces deux transactions, s’appuyant sur une connaissance approfondie du marché local et un vaste réseau régional pour mettre en relation des capitaux internationaux et des actifs hôteliers haut de gamme. La réussite de ces opérations confirme la position de leader de la firme sur le marché vietnamien de l’investissement hôtelier, en pleine expansion.

"Le franchissement du seuil des transactions à 200 millions de dollars au Vietnam marque un tournant décisif pour le marché, a ajouté Trang Lê, directrice de JLL Vietnam. Bien qu’encore en développement par rapport à des marchés plus établis comme la Thaïlande et Singapour, le Vietnam présente des atouts majeurs : une croissance économique soutenue, des infrastructures touristiques en expansion et des valorisations attractives pour des actifs de qualité".

Ces transactions portaient sur des propriétés stratégiquement situées pour tirer parti de la reprise du secteur touristique vietnamien et de la demande croissante de voyages d’affaires.

Ces deux actifs représentent une offre hôtelière haut de gamme sur des marchés clés d’accès et de villégiature, illustrant les opportunités d’investissement de qualité institutionnelle désormais disponibles dans le secteur hôtelier vietnamien en pleine expansion.

Le marché de l’investissement hôtelier au Vietnam bénéficie de la situation géographique stratégique du pays, de la croissance rapide de sa classe moyenne et des initiatives gouvernementales favorisant le développement du tourisme. Son volume de transactions annuel, qui approche les 200 millions de dollars, témoigne de sa transition d’une opportunité émergente à un élément incontournable des stratégies d’investissement hôtelier régionales.

VNA/CVN