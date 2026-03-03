Hanoï attire 335,6 millions de dollars d'IDE entre janvier et février

Selon les données officielles, la ville de Hanoï a attiré un montant total de 335,6 millions de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) au cours des deux premiers mois de l'année 2026.

Rien qu’en février 2026, la capitale a capté 232,8 millions de dollars. Ce résultat provient de 37 nouveaux projets enregistrés pour 5,6 millions de dollars, de 9 projets ayant augmenté leur capital de 222 millions de dollars, ainsi que de 20 opérations d'apport de capital et d'achat d'actions par des investisseurs étrangers, totalisant 5,2 millions de dollars.

En cumulé pour les deux premiers mois de 2026, les performances de la ville incluent l'octroi de licences à 100 nouveaux projets pour 37,3 millions de dollars, 26 ajustements de capital à la hausse totalisant 248,3 millions de dollars, et 64 contributions en capital ou rachats de parts sociales atteignant 50 millions de dollars. Cette dynamique s'appuie sur une stratégie proactive visant à élaborer des mécanismes d'attraction des IDE flexibles. La municipalité accélère également la transformation numérique administrative avec la numérisation intégrale des processus d'octroi de licences d'investissement.

Concernant le registre des entreprises, Hanoï a délivré en février des certificats à 1 812 nouvelles entités (-4% sur un an) pour un capital de 19.500 milliards de dôngs (745,41 millions de dollars) (+56%). Durant ce mois, 251 entreprises ont repris leur activité (-43%), tandis que 977 ont suspendu leurs opérations (+17%) et 499 ont été dissoutes (+32%).

Sur l'ensemble des deux premiers mois de 2026, la ville a enregistré 5.500 nouvelles entreprises avec un capital de 46.800 milliards de dôngs, soit une hausse de 46% en nombre et un capital multiplié par 2,5 par rapport à l'année précédente. Enfin, 4 900 entreprises ont repris leurs activités (+55%), contre 14.100 suspensions temporaires (+4%) et 1 700 dissolutions (+65%).

