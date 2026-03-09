Les investissements vietnamiens à l’étranger multipliés par 2,3 en deux mois

Les investissements du Vietnam à l’étranger au cours des deux premiers mois de 2026 (nouveaux capitaux et capitaux additionnels) ont atteint 540,2 millions de dollars, soit 2,3 fois plus qu’à la même période de l’année dernière.

Selon les données de l’Agence de l’investissement étranger (Foreign Investment Agency – FIA) relevant du ministère des Finances, les capitaux vietnamiens nouvellement investis à l’étranger ont atteint 532,4 millions de dollars, soit 2,3 fois plus qu’à la même période de l’année précédente, répartis dans 36 projets.

Par ailleurs, trois projets ont procédé à un ajustement de capital, avec une augmentation totale de 7,8 millions de dollars, soit 1,5 fois plus qu’un an auparavant.

Par secteur, la production et la distribution d’électricité, de gaz, d’eau chaude, de vapeur et de climatisation ont atteint 163,8 millions de dollars, représentant 30,3% du total des investissements. La construction a enregistré 150,9 millions de dollars (27,9%), tandis que le transport et l’entreposage se sont chiffrés à 149,2 millions de dollars, soit 27,6%.

En termes de destination, 36 pays et territoires ont reçu des investissements vietnamiens. Le Laos est arrivé en tête avec 176,7 millions de dollars, représentant 32,7% du total. Il a été suivi par le Kirghizistan avec 149,9 millions de dollars (27,8%), l’Angola avec 30 millions de dollars (5,6%), les Pays-Bas avec 29,4 millions de dollars (5,5%) et la Suède avec 28,5 millions de dollars (5,3%).

À l’inverse, le total des investissements étrangers enregistrés au Vietnam au cours des deux premiers mois de 2026, incluant les nouveaux capitaux enregistrés, les capitaux additionnels ainsi que la valeur des apports en capital et des acquisitions d’actions par les investisseurs étrangers, a atteint 6,03 milliards de dollars, en baisse de 12,6% par rapport à la même période de l’année dernière.

Les investissements directs étrangers (IDE) décaissés au Vietnam au cours des deux premiers mois de 2026 ont été estimés à 3,21 milliards de dollars, soit une hausse de 8,8% sur un an. Il s’agit du niveau le plus élevé enregistré pour cette période depuis cinq ans.

Parmi les 44 pays et territoires ayant réalisé de nouveaux investissements au Vietnam en janvier et février, la République de Corée s’est classée première avec 1,34 milliard de dollars, soit 37,8% du total des capitaux nouvellement enregistrés. Elle a été suivie par Singapour avec 1,1 milliard de dollars (31,1%), la Chine avec 522,8 millions de dollars (14,8%) et le Japon avec 171 millions de dollars (4,8%).

