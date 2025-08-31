Une délégation de l'Association d'affaires et d'investissement Vietnam - R. de Corée reçue à Hanoï

Dô Van Chiên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a reçu le 31 août à Hanoï, une délégation de l'Association d'affaires et d'investissement Vietnam - République de Corée (VKBIA), présente à Hanoï pour assister au prochain défilé marquant le 80 e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

Photo : VNA/CVN

Dô Van Chiên a salué les contributions de l'association ces dernières années, soulignant sa réputation croissante d'organisation crédible et son rôle important de passerelle pour la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et la République de Corée. Il a souligné que la VKBIA avait contribué de manière significative au renforcement du partenariat stratégique global et de l'amitié entre les deux nations.

Le dirigeant du Front de la Patrie du Vietnam a appelé l'association à continuer de promouvoir son rôle de passerelle, en s'appuyant sur sa connaissance des marchés et des réseaux pour élargir la collaboration en matière d'investissement, de commerce, de science et de technologie, notamment dans des domaines clés tels que l'industrie verte, les énergies renouvelables, les villes intelligentes et les hautes technologies.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que le Front de la Patrie du Vietnam continuerait d'accompagner et de soutenir la VKBIA afin que ses activités apportent des bénéfices concrets et contribuent davantage au développement national et à la défense.

Le président de la VKBIA, Trân Hai Linh, a indiqué qu'après six ans d'activité, l'association avait collaboré étroitement avec de grands groupes tels que Samsung, LG et GS Energy, contribuant à des projets de plusieurs milliards de dollars dans les domaines des hautes technologies, de l'industrie verte et des énergies renouvelables.

La VKBIA a également activement facilité les liens entre les localités vietnamiennes et sud-coréennes, contribuant ainsi à la création de jumelages, à la promotion des investissements et au renforcement de la coopération touristique. Dans le domaine de l'éducation, elle a noué des partenariats avec des universités et des organismes de formation pour lancer des bourses et des programmes de ressources humaines de haut niveau dans des secteurs prioritaires tels que les technologies vertes, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle.

Au-delà des affaires, la VKBIA a régulièrement organisé des initiatives en faveur de la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam, ainsi qu'une assistance aux communautés locales touchées par des catastrophes naturelles, témoignant ainsi de la responsabilité sociale des entrepreneurs et intellectuels vietnamiens en République de Corée.

Trân Hai Linh a ajouté que dans les temps à venir, l'association redoublerait d'efforts pour renforcer la coopération avec les provinces du nord-ouest du Vietnam, renforçant ainsi son rôle de pont pour la diplomatie interpersonnelle, le commerce, le travail et canalisant les investissements de développement de la République de Corée dans le pays.

VNA/CVN