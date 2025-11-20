Poursuite du renforcement de la coopération législative Vietnam - R. de Corée

À l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Woo Won Shik, et son épouse effectuent une visite officielle au Vietnam du 20 au 22 novembre 2025.

Le 22 décembre 1992, le Vietnam et la République de Corée ont officiellement établi leurs relations diplomatiques. En 2001, celles-ci ont été portées au niveau de "Partenariat intégral pour le XXIᵉ siècle" ; puis, en 2009, au niveau de "Partenariat de coopération stratégique". À l’occasion du 30ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, en décembre 2022, les deux pays ont décidé de rehausser leur relation au niveau de "Partenariat stratégique global", ouvrant une nouvelle phase de coopération plus large et plus approfondie.

Depuis cette élévation en décembre 2022, la confiance politique entre les deux pays ne cesse de se consolider. Les échanges, rencontres et visites entre dirigeants de haut niveau sont fortement dynamisés, en particulier, la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en République de Corée en août 2025 où les deux parties ont publié une Déclaration commune visant à approfondir davantage le Partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée et ont procédé à la signature de dix documents de coopération couvrant divers domaines.

Le président Luong Cuong a participé à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC à Gyeongju et a effectué une visite de travail en République de Corée (octobre 2025). Lors de cette visite, les dirigeants des deux pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération économique mutuellement bénéfique. Ils ont convenu de faire de la coopération en matière scientifique, technologique, d’innovation, de transformation numérique et de développement des ressources humaines un nouveau pilier de leur relation bilatérale ; et se sont accordés sur l’importance de promouvoir les échanges éducatifs, culturels et populaires, afin de renforcer la compréhension mutuelle.

Cette confiance politique solide constitue la base du développement vigoureux de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, en particulier l’économie, le commerce et l’investissement.

La République de Corée est actuellement le premier investisseur étranger au Vietnam, avec un capital cumulé atteignant 94,3 milliards de dollars (à fin octobre 2025) ; le deuxième partenaire en matière d’aide publique au développement (APD) avec un engagement de 4 milliards de dollars d’ici 2030 ; et le troisième partenaire commercial du Vietnam, avec un commerce bilatéral de 81,5 milliards de dollars en 2024 et de 73,2 milliards sur les dix premiers mois de 2025. Les deux pays visent un commerce bilatéral de 150 milliards de dollars d’ici 2030.

Les deux parties coopèrent activement à la mise en œuvre de la phase 2 de l’Institut Vietnam - République de Corée des sciences et technologies (VKIST). Les grands groupes technologiques sud-coréens investissent également dans le Centre national d’innovation (NIC) du Vietnam.

Parallèlement, la coopération éducative, culturelle et les échanges populaires constituent un point lumineux des relations bilatérales. Le nombre d’étudiants vietnamiens en République de Corée augmente rapidement et atteint aujourd’hui environ 43.000 personnes, majoritairement inscrites en cours de langue coréenne ou en cursus universitaire.

On compte actuellement environ 350.000 Vietnamiens vivant en République de Corée, et quelque 200.000 Sud-Coréens résidant au Vietnam, dont près de 80.000 familles multiculturelles vietnamo-coréennes.

Les deux pays collaborent étroitement dans les forums multilatéraux et contribuent activement aux organisations internationales telles que les Nations unies, l’OMC, l’APEC, l’ASEM, ainsi qu’aux mécanismes régionaux comme Mékong - République de Corée, ASEAN - République de Corée, ASEAN+3…

Promotion de la coopération parlementaire

Les liens entre les Assemblées nationales des deux pays n’ont cessé de se renforcer ces dernières années. Les deux parties ont signé un Accord de coopération en 2006, servant de base à la mise en œuvre des échanges de délégations, au renforcement des activités des Groupes des parlementaires d’amitié et aux interactions entre députés. En juillet 2013, lors de la visite officielle en République de Corée, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Sinh Hùng, et son homologue coréen, Kang Chang-hee, ont signé un nouvel Accord de coopération, précisant davantage les modalités de collaboration parlementaire bilatérale et multilatérale.

Ces dernières années, les deux Assemblées nationales ont régulièrement organisé des échanges et visites à divers niveaux : commissions, Groupes des parlementaires d’amitié. Elles ont également multiplié les activités de partage d’expériences dans les domaines relevant de leurs fonctions, soutenu la diplomatie économique, encouragé les députés à renforcer les échanges d’informations et d’expériences, et coordonné les travaux de supervision pour promouvoir la mise en œuvre des accords signés. Par ailleurs, les deux parlements coopèrent étroitement et se soutiennent mutuellement dans les forums parlementaires multilatéraux.

La visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Woo Won Shik, et de son épouse, du 20 au 22 novembre 2025, revêt une signification importante dans le resserrement des relations entre les deux pays. Elle contribue à renforcer la coopération entre les deux Assemblées nationales, à promouvoir les relations Vietnam - République de Corée à travers la diplomatie parlementaire, et à mettre en œuvre de manière efficace les contenus de l’Accord de coopération signé entre les deux Assemblées nationales en juillet 2013.

