Hô Chi Minh-Ville capte des investissements de nouvelle génération

En fixant un objectif ambitieux de 11 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) pour 2026, Hô Chi Minh-Ville ne cherche pas seulement à accroître les flux de capitaux, mais à en rehausser la qualité. La métropole du Sud s’oriente résolument vers des projets à forte valeur ajoutée dans les hautes technologies, la logistique, les services financiers et commerciaux, traduisant une mutation structurelle de sa stratégie d’attraction des investissements.

Photo : VNA/CVN

Les premiers indicateurs confirment cette dynamique. Selon Hoàng Vu Thanh, directeur par intérim du Service municipal des Finances, les IDE enregistrés au cours des deux premiers mois de 2026, incluant nouveaux projets, augmentations de capital et acquisitions d’actions, ont atteint près de 979,6 millions de dollars, en hausse de 28,4% sur un an. Cette progression soutenue témoigne d’une confiance renouvelée des investisseurs internationaux dans l’environnement économique de la ville.

Au-delà des chiffres, la nature des projets attire particulièrement l’attention. Une tendance structurante se dessine avec l’essor des infrastructures de données, reflet de la transition numérique en cours. En février 2026, le groupe émirati G42 et un consortium d’investisseurs locaux ont conclu un accord-cadre pour développer un réseau de centres de données à grande échelle au Vietnam, représentant un investissement estimé à 2 milliards de dollars. Ce projet vise à fournir des services numériques aux secteurs public et privé ainsi qu’aux partenaires internationaux, contribuant à édifier l’ossature technologique de l’économie numérique urbaine. Parallèlement, un investisseur américain promeut un projet similaire d’un montant équivalent, confirmant l’attractivité croissante du segment des infrastructures numériques.

Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire municipal, a indiqué que les investisseurs concernés s’étaient engagés à décaisser environ 60% du capital total, soit 1,2 milliard de dollars, dès le deuxième trimestre 2026. Un tel engagement anticipé constitue un signal fort, traduisant la crédibilité des projets et la solidité des perspectives de croissance.

Dans sa stratégie de croissance à deux chiffres pour 2026, la municipalité identifie clairement l’investissement comme moteur principal. L’objectif de 11 milliards de dollars d’IDE cette année, contre 8,37 milliards en 2025, s’inscrit dans une trajectoire ascendante. Avec 142,9 milliards de dollars cumulés répartis sur 20.756 projets actifs, Hô Chi Minh-Ville demeure le premier pôle national en matière d’IDE, renforçant son statut de carrefour économique et financier régional intégré aux chaînes mondiales de production et de services.

Photo : VNA/CVN

La sélection des projets devient ainsi un enjeu stratégique. Pour 2026, la ville privilégie la transformation numérique, la logistique et les infrastructures vertes. Le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et la zone franche de Cai Mep Ha figurent parmi les projets structurants appelés à redessiner l’écosystème d’investissement. En parallèle, l’extension du parc de haute technologie et le développement de zones industrielles écologiques et intelligentes visent à capter les flux liés à la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales.

La compétitivité institutionnelle constitue un autre levier essentiel. Les autorités municipales ambitionnent de réduire de 50% les délais de traitement administratif et les coûts de conformité, en s’appuyant sur la Résolution 66/2025/NQ-CP relative à la simplification des procédures. Elles visent également une hausse de 15% du nombre de projets autorisés, de permis de construire délivrés et de certificats de droits d’utilisation des sols, afin d’accélérer la concrétisation des investissements.

Enfin, l’innovation institutionnelle se manifeste par la création d’un groupe de travail dédié aux grandes entreprises technologiques mondiales, chargé d’élaborer des mécanismes incitatifs compétitifs. L’ambition affichée dépasse la simple accumulation de capitaux : il s’agit d’attirer des IDE de nouvelle génération, favorisant le transfert de technologies, l’intégration des entreprises locales dans les chaînes de valeur mondiales et le renforcement des capacités de gouvernance technologique.

À travers cette approche qualitative et stratégique, Hô Chi Minh-Ville entend consolider son positionnement non seulement comme première destination nationale des IDE, mais aussi comme hub régional capable d’accompagner la transformation économique du Vietnam dans un contexte international en pleine recomposition.

VNA/CVN