Nghê An accélère la réforme administrative pour séduire les investissements

La province de Nghê An (Centre) renforce son attractivité pour les investisseurs étrangers grâce à l’amélioration de l’environnement des affaires, à l’extension des zones industrielles et à l’accélération des réformes administratives.

>> Hanoï attire 335,6 millions de dollars d'IDE entre janvier et février

>> Un niveau record des IDE décaissés au cours des cinq dernières années

>> Les investissements vietnamiens à l’étranger multipliés par 2,3 en deux mois

Photo : VNA/CVN

En 2025, la province a délivré des licences à 25 nouveaux projets d’investissement et approuvé l’augmentation de capital de 20 autres, pour un montant total de plus d’un milliard de dollars. Actuellement, 170 entreprises à capitaux étrangers opèrent dans les zones économiques et industrielles de Nghê An, générant plus de 64.000 emplois.

Selon Nguyên Manh Loi, chef adjoint de l’Autorité de gestion de la zone économique du Sud-Est de Nghê An, l’attraction des investissements directs étrangers (IDE) en 2026 sera soutenue par plusieurs projets d’infrastructures majeurs. Il s’agit notamment de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, de l’autoroute Vinh–Thanh Thuy et du projet de modernisation de l’aéroport international de Vinh. Le port en eau profonde de Cua Lo devrait, pour sa part, entrer en service au début de 2027.

En outre, le projet de centrale électrique au gaz naturel liquéfié (GNL) de Quynh Lap, prévu pour 2026, devrait contribuer à sécuriser l’approvisionnement énergétique au service de la production industrielle.

Les zones industrielles de la province, notamment VSIP, WHA et Hoàng Mai, disposent encore de plus de 1.000 hectares de terrains, dont environ 600 hectares déjà viabilisés et prêts à accueillir de nouveaux projets d’investissement.

Pour atteindre un objectif de croissance annuelle compris entre 10,5% et 11,5%, Nghê An poursuit la réforme administrative et l’amélioration du climat d’investissement. La province vise notamment à réduire d’environ 40% les délais de traitement des procédures liées aux projets de construction.

Ainsi, le délai d’évaluation des rapports d’étude de faisabilité pour les projets de catégorie A a été ramené de 35 à 21 jours. Dans le domaine de l’environnement, l’examen des rapports d’impact environnemental est désormais effectué en 18 jours, contre 50 jours auparavant. Ces mesures visent à faciliter la mise en œuvre rapide des projets et à améliorer l’efficacité des investissements.

Parallèlement, la province s’efforce de répondre à la demande croissante de main-d’œuvre. En 2026, Nghê An prévoit d’organiser trois forums de l’emploi de grande envergure afin de répondre à un besoin estimé à 90.000 travailleurs.

Lors du premier forum de l’année, organisé dans la zone industrielle VSIP Nghê An, 20 entreprises ont proposé plus de 70.000 postes dans les secteurs de l’électronique, de la mécanique de précision et du textile. L’événement a attiré plus de 1.700 participants, dont de nombreux travailleurs locaux souhaitant revenir travailler dans leur province d’origine.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial de Nghê An, Bùi Thanh An, la localié ne se limite pas à attirer les investisseurs. La province accélère également la mise en œuvre de projets de logements sociaux à proximité des zones industrielles afin d’améliorer les conditions de vie des travailleurs et de favoriser une main-d’œuvre stable pour le développement industriel.

VNA/CVN