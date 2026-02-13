La JICA salue son partenariat avec le Vietnam en pleine transition verte et numérique

La coopération entre le Vietnam et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a continué de porter ses fruits en 2025, notamment grâce à l’accélération de la transition écologique et de la transformation numérique du Vietnam, a déclaré le représentant en chef de la JICA, Kobayashi Yosuke.

Photo : JICA Vietnam/CVN

Dans une interview accordée à la presse locale avant le Nouvel An lunaire 2026, il a souligné qu’en plus de trois décennies de partenariat, les projets d’aide publique au développement (APD) japonais mis en œuvre par la JICA ont été alignés sur les priorités de développement en constante évolution du Vietnam, contribuant à l’action climatique, à la croissance durable et à l’innovation numérique.

Pour soutenir la transition verte du Vietnam, la coopération s’est concentrée sur un appui politique et des projets sectoriels concrets, allant du suivi des objectifs climatiques et du développement de l’économie circulaire à l’agriculture résiliente au climat, aux transports durables dans le Delta du Mékong, à la planification de la prévention des inondations dans les régions centrales et à l’amélioration des environnements aquatiques urbains.

Parmi les jalons marquants de 2025 figurent l’inauguration du barrage de Sabo dans la province de Son La en avril, contribuant à atténuer les crues soudaines, et la mise en service de la station d’épuration des eaux usées de Yên Xa à Hanoi en août. Ces deux infrastructures devraient renforcer la protection de l’environnement et favoriser un développement urbain durable.

Dans le secteur de l’énergie, un projet de centrale éolienne terrestre de 144 MW dans la province de Quang Tri a été achevé grâce à des investissements et des financements du secteur privé, contribuant ainsi à la transition du Vietnam vers des sources d’énergie plus propres.

Photo : JICA Vietnam/CVN

La transformation numérique a également occupé une place prépondérante dans la coopération bilatérale au cours de l’année. Des projets conjoints ont soutenu le développement de technologies d’analyse environnementale in situ pour la qualité de l’eau et de l’air, tandis que la coopération en matière de formation et de recherche en intelligence artificielle (IA) s’est intensifiée grâce à des partenariats entre universités vietnamiennes et institutions japonaises, témoignant de l’importance croissante de ce domaine à l’échelle mondiale.

L’année 2025 a par ailleurs marqué 30 ans de coopération en matière de développement juridique et institutionnel. Durant cette période, des projets de coopération technique ont contribué à l’élaboration de textes législatifs clés, notamment le Code civil, et ont renforcé les capacités des secteurs juridique et judiciaire. Selon Kobayashi Yosuke, ces efforts ont permis de consolider le cadre juridique vietnamien tout en approfondissant la coopération bilatérale dans le domaine du droit et de la justice.

Pour l’avenir, il a observé que les progrès futurs en matière de développement institutionnel dépendront de l’amélioration de l’efficacité de l’application de la loi, du renforcement de la transparence et de la participation citoyenne à l’élaboration des politiques, de l’harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales tout en préservant son applicabilité pratique, et de la mise en place de mécanismes de réforme durables s’appuyant sur des ressources humaines hautement qualifiées.

La coopération devrait également s’étendre à des domaines spécialisés tels que la propriété intellectuelle, l’insolvabilité et le droit de la concurrence, conformément à la résolution N°66 portant réforme de l’élaboration et de l’application des lois pour répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère.

Reconnaissant que les ressources humaines et les infrastructures demeurent des moteurs essentiels du développement socio-économique, la coopération a également priorisé l’éducation, la formation et le développement d’infrastructures modernes afin d’aider le Vietnam à attirer les investissements étrangers.

Dans l’enseignement supérieur, des programmes de longue date, notamment la coopération en matière de formation aux TIC avec l’Université des sciences et technologies de Hanoi (HUST), ont contribué à former des générations d’ingénieurs compétitifs à l’échelle internationale, dont plus de 1.000 travaillent aujourd’hui au Japon et contribuent aux liens économiques entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

La coopération en cours en matière de recherche sur l’IA entre la HUST et l’Université de Tokyo a connu une forte participation, avec plus de 1.600 étudiants vietnamiens inscrits à des cours d’IA en ligne, soit le taux de participation le plus élevé au monde pour une seule université.

Parallèlement, les nouveaux programmes de formation en technologie des semi-conducteurs à l’Université Vietnam - Japon et la formation au management de type japonais pour les dirigeants d’entreprises vietnamiens continuent de susciter un vif intérêt, soulignant le potentiel de la jeune main-d’œuvre vietnamienne.

En matière de développement des infrastructures, la coopération a mis l’accent sur le concept d’"infrastructures de haute qualité", privilégiant l’efficacité, la sécurité, la résilience face aux catastrophes, le transfert de technologies et le développement des ressources humaines.

Cette approche est essentielle pour permettre au Vietnam de combler son déficit d’infrastructures et d’accéder au statut de pays à revenu élevé d’ici 2045, conformément aux orientations relatives au développement du secteur privé définies dans la résolution 68 du Politburo vietnamien, a déclaré Kobayashi Yosuke.

Des projets majeurs tels que le port en eau profonde de Lach Huyên, le port de Cai Mep - Thi Vai, l’aéroport international de Nôi Bài et le pont Nhât Tân ont contribué à la croissance socio-économique et à la connectivité du Vietnam.

Le 22 décembre 2025 a constitué une étape particulièrement symbolique, marquant le premier anniversaire de la mise en service commerciale de la ligne 1 du métro Bên Thành - Suôi Tin, première ligne de métro urbain du Vietnam, qui a ouvert une nouvelle ère pour le développement des transports publics à Hô Chi Minh-Ville.

Face à des défis de développement de plus en plus complexes, Kobayashi Yosuke a affirmé que la coopération évolue, passant de simples transferts de connaissances et de technologies à une véritable "co-création" de solutions.

Conformément aux priorités de développement du Vietnam et à son objectif de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045, il a noté que la JICA continuera de travailler avec un large éventail de partenaires au Vietnam et au Japon pour mobiliser des ressources techniques et financières en vue d’une coopération plus durable et inclusive.

VNA/CVN