Opération Quang Trung : rebâtir l’espoir après les crues

À Khanh Hòa (Centre), si les cicatrices des crues défigurent encore le paysage, l’“Opération Quang Trung“ transforme la désolation en espoir. Ce vaste chantier mobilise toutes les forces vives pour reconstruire, au plus vite, les foyers dévastés.

Au lendemain des déluges et des crues dévastatrices, de nombreuses localités de la province de Khánh Hòa affichent encore les profondes cicatrices des éléments naturels. Partout, la terre gorgée d’eau tapisse cours et jardins ; décombres et déchets obstruent les axes. Mais face à cette désolation, le dynamique élan de l’“Opération Quang Trung”, plan de reconstruction éclair pour les victimes, insuffle une énergie vitale et ravive la flamme de l’espoir chez les populations sinistrées.

Dans la commune de Diên Điên, où les crues ont rayé de la carte quatre demeures et en ont dégradé douze, la riposte s’est organisée sans délai. Dès le lancement de l’“Opération Quang Trung ” par le Premier ministre Pham Minh Chinh, les chantiers de reconstruction battaient déjà leur plein tandis que les réhabilitations progressaient selon les vœux des sinistrés.

Contre vents et marées

Dans le hameau de Nam 3, la nouvelle demeure de Trân Thi Thanh Thuy surgit d’un sol encore maculé de limon. Malgré l’accès fangeux et les débris jonchant le sentier, le chantier n’a jamais faibli. Ce logis de 40 m², conçu avec un grenier de sauvegarde contre les crues, voit le jour grâce à une aide étatique conjuguée à l’effort familial.

Depuis peu, Mme Thuy s’active sans relâche : elle gâche le mortier ou récupère des huisseries rescapées du désastre. Le dos trempé, elle arbore pourtant un sourire radieux devant cet abri solide qui, enfin, s’élève.

“Disposer enfin d’un toit pour braver les intempéries est un immense réconfort. Malgré l’ampleur de la tâche, la stabilité de ce nouveau foyer nous permettra de nous projeter à nouveau vers l’avenir”, confie Mme Thuy.

L’élan dépasse les frontières de Diên Điên. Partout, des dizaines de bâtisses renaissent de leurs cendres, portées par un triptyque puissant : engagement, financement et fraternité. Cadres, militaires, jeunes volontaires et riverains font corps, conjuguant bras et ressources pour panser les plaies des sinistrés.

Sous une pluie battante, les officiers et soldats du Commandement de défense de la zone II - Diên Khanh - relevant du Commandement militaire provincial de Khanh Hoà - ne relâchent pas leurs efforts. Ils campent sur place pour hâter la reconstruction du foyer de Lê Thi Tuyêt, dont l’ancienne demeure de plain-pied avait été engloutie sous trois mètres d’eau avant de s’effondrer, emportant tout sur son passage.

Bras et cœurs unis

Le colonel Lê Xuân Kiên, chef du Commandement de défense de la zone II - Diên Khanh précise que 20 militaires et miliciens sont à pied d’œuvre. Si les fondations et l’ossature en béton armé sont désormais sorties de terre, le montage des murs avance à un rythme soutenu. Face aux éléments hostiles, l’unité reste mobilisée avec une discipline de fer pour livrer l’ouvrage dans les délais impartis.

Pour Lê Thi Tuyêt et son fils Lê Van Quôc, la précarité était déjà un fardeau quotidien, entre pathologies chroniques et emplois précaires. Enclavée entre le flanc de la montagne et la rivière, leur demeure a été prise au piège d’une montée des eaux fulgurante. Prisonniers de cette tenaille géographique lors de la crue, ils ne doivent leur salut qu’à l’intervention in extremis des secouristes.

À leur retour, le constat est déchirant : il ne reste de leur foyer qu’un amas de briques et de tuiles brisées. Alors que Mme Tuyêt sombrait dans le désespoir, l’appui décisif des autorités et des militaires du Commandement de la zone II – Diên Khanh a tout changé. Face à cette renaissance, l’émotion déborde. “Pour nous, c’est bien plus que de gagner à la loterie”, confie-t-elle, les larmes aux yeux.

Nguyên Van Minh, président du quartier de Nam Nha Trang, précise que les plans, fournis par le Service de la construction, ont été adaptés sur mesure avec la famille. L’édifice a été surélevé pour dépasser le niveau de la crue historique, assurant une résilience pérenne face aux futurs aléas. Le budget dépassant l’enveloppe réglementaire, la municipalité a mobilisé le secteur privé. Grâce au mécénat et à la solidarité des entreprises, le financement global atteint 350 millions de dôngs.

Depuis une semaine, policiers, soldats et jeunes volontaires se relaient au chevet de Nguyên Thi My Châu. Sur ce chantier solidaire, la répartition des tâches est naturelle : les hommes s’attellent au béton tandis que les femmes s’occupent des briques et du nettoyage. Sous un soleil de plomb, tous œuvrent avec la rigueur et le dévouement que l’on accorderait à sa propre demeure.

Lê Hoàng Nhât Thu, cadre de l’Union de la jeunesse locale, s’active au ravitaillement de l’échafaudage. Malgré l’effort physique intense, son enthousiasme reste intact.

“À défaut de moyens financiers, nous offrons nos bras. Notre jeunesse est une force et l’épuisement n’est rien face à la détresse des familles qui ont tout perdu. Notre seul souhait est qu’ils puissent célébrer le Têt (Nouvel An lunaire), entourés des leurs, dans un foyer digne et sûr”, confie-t-elle.

Le bilan des intempéries à Khanh Hoà est lourd : 89 habitations rayées de la carte et 294 autres sévèrement touchées. Face à cette urgence, la province s’est fixé un cap : remettre les clés aux sinistrés avant le 15 janvier 2026. L’“Opération Quang Trung” transcende la simple reconstruction technique pour devenir le symbole d’une résilience exemplaire. Par la force du collectif et un engagement sans faille, la solidarité humaine est en passe de l’emporter sur la fatalité climatique, prolongeant cette noble leçon d’humanité au-delà du désastre.

