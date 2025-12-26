Un projet ambitieux pour former des cadres de haute qualité issus des minorités ethniques

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a signé la décision N°2776 approuvant le projet de formation de ressources humaines de haute qualité issues des minorités ethniques dans des secteurs clés pour la période 2026-2035, avec une orientation à l’horizon 2045.

Cette initiative témoigne de l’engagement résolu du gouvernement vietnamien en faveur de l’élargissement de l’accès à une éducation de qualité pour les personnes issues des minorités ethniques. Elle vise à constituer un contingent de cadres et de travailleurs hautement qualifiés, capables de répondre aux exigences du marché du travail moderne.

L’objectif ultime est de dynamiser le développement socio-économique, tout en contribuant au renforcement de la sécurité et de la défense nationales, notamment dans les zones peuplées de minorités ethniques, les régions montagneuses, frontalières et insulaires.

Le projet cible prioritairement les étudiants issus des minorités ethniques résidant dans les zones susmentionnées, ainsi que ceux appartenant à des ménages pauvres, en les orientant vers des filières clés. Pour la période 2026-2035, il ambitionne de recruter chaque année entre 2.000 et 2.500 nouveaux étudiants dans les cycles universitaire et professionnel, dont un groupe de 1.000 à 1.500 profils à fort potentiel appelés à devenir les futurs piliers du développement local.

En termes de répartition disciplinaire, le secteur de la santé devrait représenter entre 7% et 10% des effectifs, suivi de l’agriculture, de la sylviculture et du tourisme. Parallèlement, le projet prévoit une augmentation annuelle d’au moins 10% du nombre de diplômés en master et en doctorat, ainsi qu’une progression équivalente des admissions en classes préparatoires universitaires.

Le projet entend également accélérer la transformation numérique et l’intégration des sciences et technologies dans la formation. Il prévoit le déploiement de plateformes de gestion intelligentes exploitant l’intelligence artificielle et le traitement de données massives (Big Data) pour le recrutement, la gestion des apprenants, ainsi que l’analyse et la prévision des besoins en ressources humaines.

Par ailleurs, des ressources pédagogiques numériques multilingues seront développées afin de faciliter l’accès au savoir.

Le financement reposera principalement sur le budget de l’État, tout en encourageant les partenariats public-privé et la participation active des entreprises.

