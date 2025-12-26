Hanoï s'attaque au déséquilibre du rapport de masculinité à la naissance

Le déséquilibre du rapport de masculinité à la naissance demeure un défi majeur pour de nombreuses localités vietnamiennes, dont Hanoï. Consciente des risques à long terme pour la stabilité sociale et le développement durable, la capitale a fait de la maîtrise de ce phénomène une priorité de sa stratégie démographique. Grâce à une combinaison de mesures coordonnées et innovantes, la ville enregistre aujourd’hui des progrès notables vers un retour à l'équilibre naturel.

Photo : VNA/CVN

Malgré l'évolution de la société et une amélioration générale des mentalités, les préjugés liés à la préférence pour les garçons persistent encore dans certaines familles, exerçant une pression considérable sur les femmes. Dans la pratique, des couples, notamment ceux ayant déjà deux filles, continuent de recourir à des méthodes traditionnelles ou à des services illégaux pour choisir le sexe de l'enfant à naître. Cette situation affecte la structure démographique et pourrait, à terme, entraîner une pénurie de femmes, avec des conséquences sociales graves telles que l'augmentation de la criminalité ou l'instabilité familiale.

Cependant, les mentalités évoluent progressivement. De plus en plus de familles considèrent aujourd’hui chaque enfant, garçon ou fille, comme une richesse inestimable. De nombreux parents n'ayant que des filles dépassent la notion traditionnelle de "perpétuation de la lignée" pour privilégier l'éducation, la santé et l'épanouissement de leurs enfants. Plusieurs témoignages soulignent le rôle affectif et social essentiel des filles, souvent perçues comme un soutien solide pour leurs parents, notamment en période de maladie ou de vieillesse.

Sur le plan institutionnel, Hanoï a renforcé ses actions de sensibilisation à l'échelle des quartiers et des communes, en intégrant les messages sur l'égalité des sexes et les conséquences du déséquilibre démographique dans les campagnes de communication et les programmes de planification familiale. La ville a également développé des modèles d'intervention efficaces, tels que les consultations prénuptiales, le dépistage prénatal et néonatal, ainsi que les programmes de santé reproductive destinés aux adolescents et aux jeunes.

Photo : VNA/CVN

Ces efforts ont permis de faire reculer progressivement le rapport de masculinité à la naissance, passé de 117,6 garçons pour 100 filles en 2008 à environ 110 en 2025. Pour la période 2026-2030, la capitale s'est fixé pour objectif de réduire ce ratio d'environ 0,2 point par an afin de le ramener à un niveau proche de l'équilibre naturel, soit inférieur à 109 garçons pour 100 filles d'ici 2030.

À long terme, la maîtrise du déséquilibre du rapport de masculinité à la naissance constitue un pilier essentiel pour stabiliser la structure démographique, promouvoir l'égalité des sexes et garantir un développement durable des ressources humaines de la capitale. Cette ambition repose sur l'engagement durable des autorités et de l'ensemble de la société.

VNA/CVN