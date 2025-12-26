Le PM rencontre et félicite les élèves lauréats de concours internationaux en 2025

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré et félicité le 26 décembre, à Hanoï, les élèves vietnamiens ayant remporté des prix lors des concours internationaux en 2025.

Le chef du gouvernement a exprimé sa profonde fierté face à leurs résultats exceptionnels et a souhaité que la jeune génération poursuive ses efforts d’apprentissage et de perfectionnement afin de devenir des citoyens exemplaires, au service de la Patrie et du peuple.

Selon le ministère de l’Éducation et de la Formation, au cours des dix dernières années, les délégations vietnamiennes participant aux concours internationaux dans les disciplines culturelles et scientifiques de base ont remporté un total de 434 prix, dont 132 médailles d’or, 169 médailles d’argent et 133 médailles de bronze.

De nombreux élèves se sont distingués par des performances remarquables, obtenant des médailles d’or plusieurs années consécutives ou réalisant les meilleurs scores lors des compétitions internationales ; certains ont même décroché l’or dès la classe de seconde.

Pour l’année scolaire 2024-2025, le Vietnam a envoyé sept délégations aux Olympiades régionales et internationales de mathématiques, de physique, de chimie, de biologie et d’informatique.

Les 37 élèves participants ont tous remporté des prix, dont 13 médailles d’or, 16 d’argent et 8 de bronze, confirmant une nouvelle fois la position du Vietnam sur la scène académique internationale.

L’année 2025 a été marquée par plusieurs performances historiques. En particulier, les quatre élèves vietnamiens ayant participé à l’Olympiade internationale de chimie ont tous remporté la médaille d’or, un résultat sans précédent.

Pour la première fois, le Vietnam a pris part à l’Olympiade internationale d’intelligence artificielle ; l’équipe nationale, composée de huit membres, s’est classée quatrième sur 60 pays et territoires participants.

Par ailleurs, lors du Concours international de sciences et d’ingénierie organisé aux États-Unis, la délégation vietnamienne a obtenu son meilleur résultat à ce jour avec deux deuxièmes prix et un troisième prix.

Parmi les 91 élèves présents à la rencontre, plusieurs ont également remporté des distinctions internationales dans les domaines du sport, de la musique, des arts et d’autres disciplines.

S’exprimant lors de la rencontre, organisée dans l’atmosphère enthousiaste de la fin de l’année 2025 et à l’approche du Nouvel An 2026, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la tradition d’assiduité aux études, de respect des enseignants et de valorisation des talents constitue une valeur humaniste profonde, forgée au fil de milliers d’années d’histoire et représentant une ressource endogène puissante de la nation vietnamienne. Il a qualifié les élèves lauréats de concours internationaux de "combattants à l’étoile d’or" sur le front du talent et de l’intelligence.

Des résultats notables

Le chef du gouvernement a affirmé que, grâce à l’attention particulière du Parti, de l’État, de l’ensemble du système politique et de la société tout entière, l’éducation vietnamienne n’a cessé de progresser et d’enregistrer des résultats notables, notamment dans la formation et le développement des talents.

Vietnam figure aujourd’hui parmi les 21 pays ayant atteint précocement l’Objectif de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 en matière d’éducation de qualité.

Depuis de nombreuses années, le pays se classe dans le top 10 mondial pour ses performances aux Olympiades internationales de mathématiques, de physique, de chimie, de biologie et d’informatique, avec un nombre de médailles en augmentation constante.

Selon le Premier ministre, les précieuses médailles remportées par les élèves sont le fruit de leur intelligence, de leur persévérance, de leur esprit de dépassement et de leur aspiration à s’élever, mais aussi du dévouement des enseignants, des établissements scolaires, des familles et de la société tout entière.

Ces résultats ne constituent pas seulement une fierté individuelle, mais témoignent également de l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement général et de la justesse de l’orientation adoptée par le pays en matière de détection, de sélection et de formation des talents. Ils contribuent en outre à renforcer la confiance et l’aspiration collective au développement futur du Vietnam.

Soulignant le rôle central de l’être humain dans la stratégie de développement national, le Premier ministre a rappelé que le Bureau politique avait promulgué plusieurs résolutions majeures visant à créer des percées dans des domaines clés, dans lesquelles l’homme est identifié comme le facteur le plus important et décisif. Dans un contexte international marqué par des évolutions profondes, la formation, le développement et l’utilisation des talents, notamment au service de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, deviennent une tendance inévitable et une priorité stratégique pour assurer un développement rapide et durable du pays.

Accorder une priorité élevée à l’éducation et à la formation

Pour la période à venir, le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs et collectivités locales de continuer à accorder une priorité élevée à l’éducation et à la formation, en particulier à la détection et à la formation des élèves talentueux, considérées comme la responsabilité de l’ensemble du système politique et de la société.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation est chargé de présider l’élaboration d’un projet de détection et de formation des jeunes talents vietnamiens, à soumettre au Premier ministre, tandis que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme devra accorder une attention particulière au développement des ressources humaines talentueuses dans les domaines culturel, artistique et sportif.

Adressé aux élèves, le Premier ministre a exprimé son souhait de voir la jeune génération nourrir des aspirations élevées, poursuivre sans relâche ses efforts d’apprentissage et de perfectionnement moral, intellectuel et physique, afin de devenir des citoyens utiles et responsables, contribuant à la construction d’un Vietnam de plus en plus puissant, prospère, avec une population vivant dans le bien-être et le bonheur.

