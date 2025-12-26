Les femmes de moins en moins nombreuses que les hommes à marier d’ici 2049

Le Vietnam devrait connaître un déficit d’environ 1,3 million de femmes en âge de se marier d’ici 2049, conséquence à long terme de décennies de déséquilibre entre les sexes à la naissance, selon une nouvelle prévision démographique de l’Office national des statistiques.

Le rapport "Prévisions démographiques du Vietnam 2024-2074" décrit les tendances démographiques du pays, incluant les zones urbaines et rurales, six régions socio-économiques et 34 provinces.

Il s’appuie sur les données du recensement de mi-mandat de 2024 et projette la croissance démographique sur les 50 prochaines années selon trois scénarios de fécondité : faible (1,45 enfant par femme), moyen (1,85) et élevé (2,01).

Depuis 2005, le Vietnam connaît un déséquilibre du rapport de masculinité à la naissance, entraînant un excédent croissant d’hommes en âge de se marier. Le recensement de mi-mandat de 2024 a révélé environ 415.200 hommes de plus que de femmes dans la tranche d’âge 20-39 ans. D’ici 2029, selon le scénario de fécondité moyen, sur 100 hommes en âge de se marier, plus de trois n’auront pas de partenaire potentielle en raison des déséquilibres passés.

Cet écart devrait se creuser au cours des prochaines décennies. D’ici 2034, les hommes âgés de 20 à 39 ans seront 711.700 de plus que les femmes du même groupe d’âge, soit 4,9% de la population masculine de cette tranche d’âge. Le déficit de femmes atteindra son maximum en 2049, avec une estimation de 1,3 million, ce qui correspond à 8,7% des hommes en âge de se marier.

Dinh Huy Duong, ancien directeur du Département de la communication et de l’éducation de l’Office général de la population et de la planification familiale devenu désormais l’Autorité vietnamienne de la population du ministère de la Santé, a souligné les conséquences sociales d’un déséquilibre entre les sexes à la naissance : un nombre important d’hommes en âge de se marier pourraient être dans l’impossibilité de trouver une épouse à l’avenir.

Il a également averti que cela pourrait accroître les risques de traite des êtres humains, d’exploitation et d’autres problèmes sociaux liés à la pénurie de femmes.

Après 2049, le surplus d’hommes devrait diminuer progressivement à mesure que le rapport de masculinité à la naissance se rééquilibre. En 2074, le nombre d’hommes en âge de se marier dépassera celui des femmes d’environ 829.000.

Le rapport prévoit également un ralentissement de la croissance démographique globale au cours des prochaines décennies, avec un pic vers 2059 dans le scénario de fécondité moyenne, avant une stabilisation ou un déclin progressif. Dans un scénario de faible fécondité, le Vietnam pourrait connaître une croissance démographique négative dès 2051, avec une baisse annuelle de 0,05% entre 2049 et 2054, qui s’accélérerait pour atteindre 0,44% par an entre 2069 et 2074.

Des experts ont averti que les effets à long terme du déséquilibre entre les sexes au XXIe siècle continueront d’influencer la structure démographique du Vietnam pendant des décennies, soulignant l’urgence de mettre en œuvre des politiques favorisant l’équilibre démographique et l’égalité des sexes.

VNA/CVN