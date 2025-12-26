Hô Chi Minh-Ville prévoit six sites de feux d’artifice pour célébrer le Nouvel An 2026

La mégapole du Sud s'apprête à illuminer son ciel pour marquer le passage à la nouvelle année 2026 avec des spectacles pyrotechniques prévus sur six sites, soit deux de plus que le plan initial.

Selon le nouveau programme publié par le Comité populaire municipal, les feux d'artifice seront tirés de 00h00 à 00h15 le 1er janvier 2026. Conformément à la politique de mobilisation des ressources sociales, le financement de ces festivités sera assuré par des fonds privés.

Le plan prévoit trois points de tir à haute altitude : l'entrée du tunnel de la rivière Saïgon (quartier d'An Khanh) ; le centre de la "New City" (quartier de Binh Duong) ; la place Tam Thang (quartier de Vung Tàu).

Parallèlement, trois spectacles à basse altitude seront organisés pour le grand public au parc culturel Dâm Sen (quartier de Binh Thoi) ; à la tour Saigon Marina IFC (quartier de Saigon) ; dans la zone résidentielle Kim Long - Pont Rach Dia (commune de Nhà Bè).

L'administration municipale a confié au Commandement militaire de la ville la responsabilité d'élaborer un plan d'exécution détaillé, en coordination étroite avec les départements et agences concernés, afin de garantir une organisation rigoureuse et la sécurité absolue des spectateurs.

