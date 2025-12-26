Hanoï lance son premier essai de drones pour le transport médical

L’Hôpital général Duc Giang et la société Vietnam Post ont lancé, le 25 décembre, un projet pilote utilisant des drones pour transporter des échantillons biologiques et du matériel médical à Hanoï.

>> Drones : un marché de 10 milliards de dollars pour le Vietnam d’ici 2035

>> Images satellitaires et drones, de nouveaux alliés contre les sources d’émissions

>> Polyclinique de Duc Giang : livraison de médicaments par drone

Photo : CTV/CVN

Ce projet, une première au Vietnam, associe les services postaux à la technologie de vol à basse altitude à des fins médicales. Il illustre le rôle moteur de Vietnam Post dans la conception et la mise en œuvre de solutions technologiques innovantes au service de la population.

Vietnam Post utilise de petits drones spécialement conçus pour le transport médical, respectant toutes les exigences légales et de sécurité, et opérant dans un rayon d’action d’environ 10 km.

Chaque itinéraire prévoit deux vols quotidiens. En cas de forte demande des établissements de santé, et après obtention des autorisations des autorités compétentes, l’opérateur augmentera le nombre d’appareils et la fréquence des vols afin de répondre rapidement aux besoins.

Le drone dispose d’une vitesse de croisière maximale de 60 km/h, d’un rayon d’action de 15 km et est équipé d’une caméra de surveillance en temps réel. Son compartiment de stockage spécialisé est conçu pour garantir les conditions nécessaires au transport d’échantillons, de médicaments et de fournitures médicales.

À l’avenir, le prototype sera perfectionné afin d’atteindre une autonomie de vol d’environ 20 km et une charge utile d’environ 10 kg, adaptée aux exigences du transport médical.

Ce modèle permet aux patients d'accéder plus rapidement à leurs résultats d'examens, réduisant ainsi les délais d'attente et améliorant l'efficacité des traitements. Il facilite les échanges entre les centres de soins primaires et les hôpitaux de niveau supérieur, améliorant ainsi l'accès aux services de santé pour la population, a déclaré le professeur agrégé et docteur Dô Dinh Tung, directeur de l’Hôpital général Duc Giang.

VNA/CVN