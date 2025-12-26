Des millions de personnes bénéficieront d'une réduction de l'impôt sur le revenu dès 2026

Dans quelques jours, des millions de contribuables vietnamiens bénéficieront d’un allègement fiscal avec l’entrée en vigueur, à partir du 1 er janvier 2026, de la nouvelle réglementation relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP). Celle-ci prévoit une augmentation des déductions et une révision du barème progressif.

Conformément à la loi modifiée, la déduction personnelle passera de 11 millions de dôngs actuellement à 15,5 millions de dôngs (environ 590 dollars) par mois. Les contribuables pourront également déduire les cotisations obligatoires d’assurance ainsi que les contributions versées aux fonds caritatifs et humanitaires.

Selon la nouvelle réglementation, une personne seule percevant environ 17 millions de dôngs par mois sera exonérée d’IRPP dès l’an prochain, ce qui lui permettra d’économiser près de 210.000 dôngs par mois par rapport au régime actuel.

Chaque personne à charge ouvrira droit à une déduction supplémentaire de 6,2 millions de dôngs par mois. Ainsi, un contribuable disposant d’un revenu mensuel de 24 millions de dôngs et d’une personne à charge sera également exonéré d’impôt.

Les contribuables aux revenus plus élevés bénéficieront eux aussi de cette réforme. Le système fiscal passera de sept à cinq tranches progressives, avec des seuils réajustés. Par exemple, une personne gagnant 30 millions de dôngs par mois avec une personne à charge sera désormais imposée à 5% au lieu de 15%, ce qui fera chuter sa charge fiscale mensuelle de 968.000 à environ 295.000 dôngs.

Une avancée majeure

Un revenu mensuel de 50 millions de dôngs avec une personne à charge entraînera un impôt d’environ 1,84 million de dôngs, contre 4,3 millions auparavant, tandis qu’un revenu de 100 millions de dôngs avec une personne à charge verra son IRPP diminuer de plus de 5,5 millions de dôngs pour s’établir autour de 12,5 millions de dôngs.

Les experts soulignent également une avancée majeure : les contribuables pourront déduire certaines dépenses de santé et d’éducation les concernant, ainsi que celles de leurs personnes à charge, dès la publication des textes d’application par le gouvernement.

Selon plusieurs analystes, cette réforme marque une orientation plus humaine du système fiscal, en allégeant les charges liées aux dépenses essentielles et en favorisant l’investissement social dans la santé et l’éducation. Des experts juridiques et financiers recommandent toutefois d’autoriser la déduction intégrale des frais médicaux liés aux maladies graves, ainsi que d’instaurer des niveaux raisonnables pour les autres dépenses de santé et d’éducation.

Par ailleurs, de nombreux spécialistes appellent à une modernisation des critères relatifs aux personnes à charge.

Actuellement, une personne n’est considérée comme telle que si son revenu ne dépasse pas un million de dôngs par mois, un seuil jugé largement obsolète. Ils suggèrent de relever ce plafond pour l’aligner sur la déduction de 6,2 millions de dôngs prévue à partir de 2026, ou à défaut d’introduire un mécanisme de déduction partielle proportionnelle aux besoins réels de soutien.

