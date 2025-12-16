Transport d’un million de briques par train dans le cadre de la "Campagne Quang Trung"

La Société nationale des chemins de fer du Vietnam (Vietnam Railways - VNR) assurera le transport gratuit d’un million de briques du Nord vers le Centre afin de soutenir la construction et la réparation de logements endommagés par les intempéries.

>> Huế : une construction d’urgence pour offrir aux habitants un Têt chaleureux

>> Une opération d’urgence pour aider les habitants à reconstruire après les inondations

>> Lâm Dông met en chantier 23 maisons dans la “Campagne Quang Trung”

Photo : Xuân Triêu/VNA/CVN

Cette action s’inscrit dans la "Campagne Quang Trung", lancée par le Premier ministre pour accélérer la reconstruction après les catastrophes naturelles dans les provinces du Centre.

À ce jour, 400.000 briques ont déjà été transportées, le reste devant suivre par trains successifs.

En parallèle, le secteur ferroviaire a transporté gratuitement plus de 31.000 colis d’aide humanitaire (environ 500 tonnes) depuis octobre, contribuant à la stabilisation rapide de la vie des sinistrés.

VNA/CVN