Transport d’un million de briques par train dans le cadre de la "Campagne Quang Trung"

>> Huế : une construction d’urgence pour offrir aux habitants un Têt chaleureux
>> Une opération d’urgence pour aider les habitants à reconstruire après les inondations
>> Lâm Dông met en chantier 23 maisons dans la “Campagne Quang Trung”
|Construction de logements après les catastrophes naturelles dans les provinces du Centre.
|Photo : Xuân Triêu/VNA/CVN
Cette action s’inscrit dans la "Campagne Quang Trung", lancée par le Premier ministre pour accélérer la reconstruction après les catastrophes naturelles dans les provinces du Centre.
À ce jour, 400.000 briques ont déjà été transportées, le reste devant suivre par trains successifs.
En parallèle, le secteur ferroviaire a transporté gratuitement plus de 31.000 colis d’aide humanitaire (environ 500 tonnes) depuis octobre, contribuant à la stabilisation rapide de la vie des sinistrés.
VNA/CVN