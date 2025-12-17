Accélérer la reconstruction des logements endommagés par les intempéries

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 17 septembre à Hanoï, une visioconférence pour évaluer l'avancement de la "Campagne Quang Trung", initiative visant à reconstruire et réparer rapidement les logements détruits ou gravement endommagés par les récentes inondations et typhons.

Photo : VNA/CVN

La campagne cible les provinces allant de Hà Tinh à Lâm Dông, avec des objectifs de 1.653 maisons à reconstruire et 35.731 à réparer. À ce jour, 1.622 maisons ont été mis en chantier, dont 474 ont été achevées et 32.559 logements ont été réparés.

Le chef du gouvernement a réaffirmé que les objectifs temporels restaient inchangés malgré les défis logistiques. Il n'y a plus de raison de retarder ces travaux essentiels pour que les habitants puissent s'installer durablement, a indiqué le Premier ministre, rappelant les objectifs principaux de la campagne d’achever la réparation des habitations endommagées avant le 31 décembre 2025 et de finaliser la construction de nouvelles maisons pour les ménages ayant tout perdu avant le 31 janvier 2026.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a exhorté les autorités locales, en particulier celles de la province de Gia Lai, à redoubler d'efforts face au volume de travail restant.

Il a demandé aux ministères de la Police et de la Défense, ainsi qu’à l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, de fournir de la main-d'œuvre pour les chantiers. Les localités doivent assurer l'approvisionnement en matériaux et fournir les plans de conception. Les communes doivent recenser d'ici le 20 décembre les infrastructures publiques (centres de santé, maisons culturelles) nécessitant des réparations.

Enfin, le Premier ministre a encouragé la solidarité entre citoyens et a demandé aux grands groupes économiques de continuer leur soutien pour aider les sinistrés à reprendre leurs activités de production agricole et aquacole.

VNA/CVN