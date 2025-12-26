Une exposition met en lumière 40 ans de Renouveau et stimule l’émulation patriotique

Dans le cadre du XI e Congrès national de l’émulation patriotique, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec les ministères de la Défense, des Finances, de l’Agriculture et de l’Environnement, ainsi qu’avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), organise l’exposition intitulée "Les réalisations économiques et sociales du pays après 40 ans de Renouveau, notamment durant la période 2021-2025".

L’espace d’exposition de l’Agence Vietnamienne d’Information est structuré en trois parties : le Président Hô Chi Minh et le mouvement d’émulation patriotique ; les différents Congrès nationaux de l’émulation patriotique ; et les mouvements d’émulation patriotique emblématiques. Près de 200 photographies y sont exposées.

Les Congrès nationaux de l’émulation patriotique sont présentés selon un ordre chronologique, illustrant clairement la continuité et le développement du mouvement d’émulation à travers les différentes étapes de l’histoire du pays. Des images représentatives de collectifs et de personnalités exemplaires dans des domaines tels que l’économie, la culture, la science, la défense et la sécurité contribuent à diffuser des valeurs positives et à encourager l’esprit d’émulation dans le travail, l’étude et l’engagement au service de la nation.

L’exposition rassemble des espaces de présentation de nombreux ministères, secteurs et organismes. Le pavillon du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, placé sous le thème "La culture est le socle", met en lumière les réalisations marquantes du secteur après 40 ans de rénovation et de développement dans des domaines variés, allant du patrimoine culturel au tourisme, en passant par le sport, le cinéma, les médias et l’intégration internationale culturelle.

Le ministère de la Défense y présente des images, vidéos, objets et maquettes illustrant les avancées majeures de l’Armée populaire du Vietnam dans la construction et la défense de la Patrie, le développement d’une industrie de défense moderne, autonome et duale, ainsi que l’articulation étroite entre économie et défense.

De son côté, le ministère des Finances expose les grands axes liés aux finances publiques, au rôle moteur des entreprises publiques, à l’attraction des investissements directs étrangers, au marché boursier vietnamien et au développement du Centre financier international au Vietnam.

L’Académie vietnamienne des sciences et des technologies présente à l’exposition de nombreux produits et modèles, notamment un modèle d’économie circulaire fondé sur le traitement des déchets par une technologie avancée de biogaz, des robots autonomes, un modèle de satellite destiné à l’observation de la production au Vietnam, piloté par le Centre spatial vietnamien.

L’exposition se tient les 26 et 27 décembre au Centre national des conférences.

