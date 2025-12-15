Lâm Dông met en chantier 23 maisons dans la “Campagne Quang Trung”

La province de Lâm Dông, a lancé la construction de 23 nouvelles maisons dans le cadre de la «Campagne Quang Trung» destinée aux familles dont les habitations ont été détruites par les inondations et les tempêtes, selon le Comité populaire provincial.

La province vise à achever la construction de 100% des nouvelles maisons avant le 31 janvier 2026.

Lors des catastrophes naturelles survenues entre fin octobre et début décembre 2025, 23 maisons ont été entièrement détruites et environ 750 autres endommagées dans toute la province.

Immédiatement après les dégâts, l’armée, la police, des donateurs et les habitants se sont mobilisés pour réparer 668 maisons légèrement endommagées, permettant ainsi aux familles sinistrées de reprendre une vie normale.

Cependant, les statistiques montrent que 82 maisons restent gravement endommagées et nécessitent d’importantes réparations. À ce jour, 33 d’entre elles ont été réparées, soit 40,2% du plan.

La province procède en urgence à la reconstruction des maisons effondrées ou entièrement détruites, avec une aide de 120 millions de dôngs par maison. Parallèlement, un soutien est apporté à la réparation des maisons endommagées, avec un financement allant de 20 à 40 millions de dôngs par maison, l’objectif étant d’achever les travaux avant le 20 décembre 2025.

En seulement six jours, du 3 au 8 décembre 2025, de fortes pluies ont provoqué des inondations généralisées et des pertes considérables à Lâm Dông. Une personne a perdu la vie, environ 7.104 foyers ont été touchés, 4.192 hectares de cultures ont été endommagés et 12.573 têtes de bétail et de volaille ont péri ou ont été emportées par les eaux. Les inondations ont endommagé de nombreuses routes, ont fait effonder 20 maisons et ont endommagé quatre autres. Les dégâts sont estimés à plus de 230 milliards de dôngs (8,74 millions de dollars).

À ce jour, tous les établissements scolaires ont repris leurs activités normales, les services de santé sont stables et fonctionnent sans interruption, et les infrastructures d’électricité et de télécommunications ont été rétablies et fonctionnent de manière fiable. Les routes nationales 20, 27, 27C et 28, ainsi que le col de Prenn, ont été rouvertes à la circulation, garantissant un trafic sûr et normal.

