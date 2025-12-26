Delta du Mékong : du "développement intra-régional" à l’espace maritime

Dans tout le pays, 234 ouvrages et projets majeurs viennent d’être lancés et/ou inaugurés simultanément pour un investissement total de plus de 3,4 millions de milliards de dôngs, soit environ 136 milliards de dollars.

Dans ce tableau d’ensemble, le Delta du Mékong se trouve à un moment charnière. Une série de projets d’infrastructures de transport, de logistique, d’énergie et de ports maritimes est en cours de déploiement. Ces projets ne se contentent pas de lever des "goulets d’étranglement" persistants depuis de nombreuses années ; ils posent aussi la nécessité de redéfinir l’espace de développement et ouvrent des perspectives pour attirer des ressources d’investissement à l’échelle de toute la région.

Si cette vague d’investissements de grande envergure est perçue uniquement comme le fait de "construire davantage d’ouvrages", cela reste insuffisant. Le Delta du Mékong doit opérer un véritable basculement : passer d’une logique de développement centrée sur l’arrière-pays à une vision fluvio-maritime, d’un développement fragmenté par localité à une organisation de l’espace de développement à l’échelle régionale, interrégionale et nationale, tournée vers la compétitivité régionale et internationale.

La mer n’est plus une simple "façade" ou une "ceinture périphérique", mais devient un nouvel espace de développement. Pendant des décennies, elle a été considérée comme l’avantage spécifique des provinces côtières, tandis que les localités situées au cœur du delta se développaient principalement autour de l’agriculture, de l’aquaculture et des réseaux fluviaux.

Cette approche montre aujourd’hui ses limites, notamment dans un contexte de coûts logistiques élevés, de chaînes de valeur courtes et de compétitivité encore faible des produits du Delta du Mékong.

En 2025, malgré de nombreuses difficultés et défis, le Vietnam a enregistré un record d’exportations dépassant les 900 milliards de dollars, auquel le Delta du Mékong a apporté une contribution majeure, même si les marges de développement restent considérables.

L’investissement simultané dans les axes de transport longitudinaux et transversaux, reliant le cœur de la région à la mer, est en train de transformer fondamentalement la perception de l’espace de développement. La mer n’est plus une "zone extérieure", mais devient un nouvel espace de croissance pour le delta.

L’économie maritime doit être appréhendée au sens large : de la logistique fluvio-maritime et des ports, à l’industrie de transformation en profondeur, aux services de soutien à la pêche, au tourisme balnéaire et écologique, et surtout aux énergies renouvelables côtières et offshore. Lorsque ces secteurs seront organisés au sein d’une chaîne de valeur intégrée, la mer ne sera plus seulement un lieu de "consommation" des produits, mais un nouveau moteur de croissance pour le Delta du Mékong.

Abandonner la logique de développement fondée sur les frontières administratives

Il est indispensable de rompre avec les anciennes mentalités et de lever les blocages du développement régional. Les opportunités sont immenses, mais les défis le sont tout autant. Le principal frein du delta au cours des dernières années réside dans une approche du développement fondée sur les limites administratives, marquée par un manque de coordination et de vision à long terme. Si chaque localité continue d’agir de manière isolée, même les projets de grande envergure auront du mal à produire des effets d’entraînement pour l’ensemble de la région.

Les infrastructures stratégiques tournées vers la mer - ports en eau profonde, logistique, énergie - restent insuffisantes et peu synchronisées. Les ressources humaines de haute qualité et les capacités de gouvernance nécessaires au développement de nouvelles filières telles que l’économie maritime, l’économie verte, l’économie numérique ou l’économie circulaire constituent également des défis urgents à relever.

Cela exige une nouvelle approche de la planification et de la gouvernance du développement régional, plaçant au cœur des priorités l’efficacité à long terme, la capacité d’adaptation au changement climatique et la coopération interrégionale ; tout en mettant en place des mécanismes de sélection des investissements, privilégiant les projets verts et durables, afin d’éviter un développement dispersé.

Il est également nécessaire de redéfinir le rôle de chaque localité dans ce nouvel espace. Dans un contexte d’élargissement de l’espace de développement, cette redéfinition devient particulièrement cruciale.

Avec une connexion fluvio-maritime de plus en plus affirmée, des pôles centraux comme la ville de Cần Thơ disposent des conditions nécessaires pour jouer un rôle de nœud de liaison et de diffusion du développement.

L’orientation "du fleuve vers la mer" permet non seulement de mieux valoriser les atouts agricoles, aquacoles, fluviaux et les écosystèmes spécifiques, mais aussi de créer des moteurs de croissance plus durables pour l’ensemble de la région.

Plus fondamentalement, c’est la voie qui permettra au Delta du Mékong de sortir de sa position de "zone en creux du développement" pour devenir un espace économique dynamique, résilient et compétitif dans le nouveau contexte.

Ainsi, le lancement et l’inauguration des 234 ouvrages à travers le pays ne revêtent pas seulement une signification immédiate.

Pour le Delta du Mékong, ils constituent un rappel d’une opportunité historique : si elle sait en tirer parti pour renouveler sa vision, réorganiser son espace de développement et mobiliser efficacement les ressources, la région pourra pleinement entrer dans un nouveau cycle de croissance - plus ouvert, plus durable, du fleuve vers la mer.

Texte : Minh Thu/CVN

Photos : CTV/CVN