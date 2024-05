Huit enchérisseurs remportent les enchères d’or du 14 mai

Photo : VNA/CVN

La banque centrale a déclaré que le prix de l’offre le plus élevé était de 87,73 millions de dôngs (plus de 3.400 USD) et le plus bas de 87,72 millions de dôngs le tael.

Plus tôt, la BEV a annoncé la cinquième vente aux enchères de lingots d’or SJC, avec des conditions d’enchères modifiées par rapport à la dernière session.

Chaque offre nécessite un acompte de 10% sur la commande totale, le prix de référence pour calculer la valeur du dépôt étant de 88 millions de dôngs par tael.

Le volume minimum des enchères était de cinq lots, soit 500 taels, en baisse de 200 taels par rapport à la dernière session du 8 mai. De plus, le volume maximum des enchères par membre a été autorisé à augmenter considérablement, passant de 20 à 40 lots.

Chaque membre soumissionnaire n’était autorisé à enregistrer qu’un seul prix minimum égal ou supérieur au prix plancher annoncé par la banque centrale.

Selon la banque centrale, l’enchère vise à assurer un fonctionnement stable, transparent et efficace du marché intérieur de l’or. Elle a averti les habitants de rester prudents lorsqu'ils négocient de l’or dans un marché mondial volatil.

VNA/CVN