La Banque d'État du Vietnam vend aux enchères de 12.300 taels d’or

La BAV a déclaré que le prix de l’offre le plus élevé était de 88,92 millions de dôngs et le plus bas de 88,89 millions de dôngs le tael.

Photo : VNA/CVN

La BAV a déclaré que le volume minimum des enchères pour cette vente aux enchères était de cinq lots, soit l'équivalent de 500 taels. Le prix de référence pour calculer la valeur du dépôt est de 87,5 millions de dôngs par taël.

Selon la Banque centrale, l’enchère vise à assurer un fonctionnement stable, transparent et efficace du marché intérieur de l’or. Elle a averti les habitants de rester prudents lorsqu’ils négocient de l’or dans un marché mondial volatil.

Après 11 ans, la BEV a repris l’organisation des ventes aux enchères de lingots d’or. La première vente aux enchères avait eu lieu le 28 mars 2013. En 2013, la Banque centrale en avait organisée 76.

VNA/CVN