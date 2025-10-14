Le jeton vietnamien U2U sera listé sur Kraken à partir du 17 octobre

U2U Network, une plateforme blockchain de couche 1 développée par des ingénieurs vietnamiens, sera listée à partir du 17 octobre 2025 sur Kraken, l’une des plateformes d’échange de cryptomonnaies les plus sélectives au monde

Il s’agit d’un tournant pour la technologie blockchain "Made in Vietnam", car U2U Network devient l’un des rares projets nationaux à satisfaire aux normes de cotation strictes d’une plateforme d’échange internationale de premier plan.

Kraken, réputé pour sa transparence, sa conformité et sa sécurité, opère légalement dans plus de 190 pays, sous la surveillance des autorités financières américaines, canadiennes, britanniques, européennes et japonaises. Avec plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde, la plateforme d’échange se classe parmi les plus importantes au monde en termes de volume d’échanges, aux côtés de Binance et Coinbase. En 14 ans d’existence, Kraken n’a listé qu’environ 500 jetons, ce qui témoigne de son processus de sélection.

Selon Chloe Phung, cofondatrice et Pdg d’U2U Network, ce projet prouve que le Vietnam est capable de construire une plateforme blockchain de référence mondiale, avec des applications concrètes, de véritables utilisateurs et une réelle valeur ajoutée.

La cotation sur Kraken constitue une étape importante dans ce projet, démontrant l’approche prudente, durable et transparente d’U2U Network, notamment à l’occasion de son entrée sur le marché américain, a-t-elle déclaré.

Réseau de type DAG (Directed Acyclic Graph) avec des performances de plus de 17.000 transactions par seconde et des temps d’exécution inférieurs à la seconde, U2U Network est conçu pour des applications pratiques telles que l’IoT, les données et l’identité numérique. Il dessert actuellement plus de 1,4 million d’utilisateurs dans le monde, avec plus de 100 projets en cours ou en développement sur la plateforme.

Le cabinet d’études Messari, fournisseur leader de produits d’intelligence de marché pour les cryptomonnaies, classe U2U parmi les trois meilleures blockchains de couche 1 de DePIN (réseau d’infrastructure physique décentralisé), reconnaissant ainsi son rôle pionnier dans la construction d’infrastructures blockchain au quotidien.

Par ailleurs, U2U Network encourage la prochaine génération d’innovateurs blockchain vietnamiens grâce au hackathon VietBUIDL, le plus grand concours d’innovation blockchain d’Asie du Sud-Est, soutenu par un fonds d’investissement de 100 milliards de dôngs (3,79 millions de dollars) qui a suscité un vif intérêt auprès des communautés nationales et internationales.

Le projet est soutenu par SSI Digital (SSID), ainsi que par des fonds internationaux tels que KuCoin Ventures, Chain Capital et son partenaire technologique AWS, contribuant ainsi à améliorer les normes de transparence opérationnelle et à connecter la finance traditionnelle aux actifs numériques.

Avec cet événement, U2U Network ambitionne de devenir la principale infrastructure numérique pour le Web3, la finance numérique et la transformation numérique au Vietnam, tout en développant sa coopération internationale et en réaffirmant les capacités technologiques et la vision stratégique du Vietnam sur la scène technologique mondiale.

