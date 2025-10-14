Sept séismes ressentis à l’aube dans la province de Quang Ngai

Le Centre d’information sur les tremblements de terre et d’alerte aux tsunamis de l’Institut des sciences de la Terre a enregistré sept séismes consécutifs dans le centre de la province de Quang Ngai en l’espace de deux heures tôt le 13 octobre.

>> Un léger séisme frappe la province de Quang Ngai

>> Un séisme de magnitude 4,9 à Mang But, niveau de risque 1

Les secousses se sont produites dans les communes de Mang But et Mang Ri, la plus forte atteignant 4,2 sur l’échelle de Richter à 1 h 57 min 53 s à une profondeur d’environ 8,1 km. D’autres secousses mineures, de magnitude comprise entre 2,5 et 3,6, ont également été observées.

Photo : VKH/CVN

Bien que les séismes n’aient causé aucun dégât, les habitants des zones montagneuses ont clairement ressenti les secousses. Tous les événements ont été évalués au niveau de risque de catastrophe 0.

Nguyên Xuân Anh, directeur du Centre d’information sur les tremblements de terre et d’alerte aux tsunamis, a qualifié ces séismes de séismes induits, un phénomène fréquent depuis 2021, déclenché directement ou indirectement par des activités humaines.

Les séismes induits sont produits par un relâchement soudain des contraintes accumulées le long des failles de la croûte terrestre. L’énergie sismique que cela libère se déplace sous forme d’ondes à travers la terre et le long de la surface terrestre, provoquant des vibrations perçues comme des secousses.

Le responsable a noté que depuis 2021, des centaines de secousses ont été enregistrées à Quang Ngai, en particulier autour de l’ancien district de Kon Plong, dans l’ancienne province de Kon Tum, dont plusieurs suffisamment fortes pour provoquer des secousses notables.

Le séisme le plus puissant survenu récemment dans la région a été de magnitude 5,0 le 28 juillet 2024, suivi d’un séisme de magnitude 4,7 en août 2022.

Selon l’expert, les tremblements de terre dans cette zone devraient se poursuivre dans les prochains jours. Cependant, a-t-il ajouté, la probabilité d’un séisme de magnitude supérieure à 5 est considérée comme très faible.

VNA/CVN