Le Vietnam dirige les discussions du CDH sur les systèmes alimentaires

En tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDH) pour la période 2023-2025 et pays fortement touché par le changement climatique, le Vietnam s'engage à collaborer étroitement avec d'autres nations, des organisations internationales et des acteurs mondiaux afin de construire des solutions durables et centrées sur l'humain pour un avenir sans faim et en harmonie avec la nature.

Lê Minh Tuân, représentant du Département de la coopération internationale du ministère vietnamien de l'Agriculture et de l'Environnement, a fait cette déclaration lors d'un événement sur la transformation des systèmes alimentaires pour s'adapter au changement climatique et garantir le droit à l'alimentation, le 3 juillet.

Coorganisé par la Mission permanente du Vietnam à Genève, en collaboration avec les missions du Bangladesh, du Mexique et des Pays-Bas, cet événement s'est déroulé en marge de la 59e session du CDH et a attiré la participation de plus de 50 délégués internationaux issus du corps diplomatique, d'organisations internationales et du monde universitaire.

La transformation des systèmes alimentaires face au changement climatique et la protection du droit à l'alimentation revêtent une importance croissante face aux crises mondiales multidimensionnelles actuelles, notamment le changement climatique, la dégradation de l'environnement, les conflits et l'insécurité alimentaire croissante.

Faisant part de l'expérience du Vietnam en matière de promotion d'un système alimentaire durable, Lê Minh Tuân a souligné le programme de développement d'une riziculture de haute qualité et à faibles émissions du delta du Mékong, qui vise à cultiver un million d'hectares de cette céréale d'ici 2030.

Ce programme vise non seulement à améliorer les revenus des agriculteurs et à réduire les émissions, mais contribue également à garantir le droit à l'alimentation, en particulier pour les groupes vulnérables comme les femmes et les pauvres. Des modèles tels que le "1P5G", la gestion de la paille, la mécanisation agricole et le renforcement de la participation des femmes ont été efficacement mis en œuvre au Vietnam, a-t-il noté.

Benjamin Schachter, coordinateur de l'équipe Environnement et changement climatique au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), a encouragé les pays à adopter une approche fondée sur les droits humains pour transformer les systèmes alimentaires, soulignant la nécessité d'une véritable participation communautaire, de la transparence, de la responsabilité et de la non-discrimination.

Il a également salué les efforts déployés par des pays comme le Vietnam pour intégrer les droits humains dans les programmes climatiques et agricoles, affirmant la disponibilité du HCDH à apporter son soutien et sa coopération technique tout au long de ce processus.

Les ambassadeurs et chefs de délégation des pays co-organisateurs ont également partagé leurs expériences et perspectives nationales diverses, contribuant ainsi à un débat fructueux.

L'événement a souligné le rôle proactif du Vietnam dans la promotion des droits humains dans le contexte du changement climatique, a contribué à renforcer son réseau de partenaires et a permis de partager des enseignements pratiques avec la communauté internationale.

