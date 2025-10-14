La Maison des expositions du Vietnam abrite un miracle à l’EXPO 2025 d’Osaka

La Maison des expositions du Vietnam a réalisé un exploit sans précédent en remportant le Prix d’argent dans la catégorie "Meilleur Design d’Exposition" à l’EXPO 2025 d’Osaka (Japon).

>> Vietnam MICE Expo 2025 mise sur le patrimoine et la technologie pour dynamiser le tourisme

>> Vietnam Sourcing Expo 2025 : le Vietnam cherche à percer au Brésil

>> Hô Chi Minh-Ville accueillera le Vietnam Cycle Expo 2025 cette semaine

Le 12 octobre 2025 à 18h00 (heure locale), la cérémonie de remise des Prix du BIE (Bureau international des expositions) se tiendra à l’EXPO 2025 d’Osaka (Kansai, Japon). Cet événement s’inscrit dans le cadre des Prix officiels des pays participants, organisés conjointement par le Bureau international des expositions (BIE) et le Comité d’organisation de l’EXPO 2025.

Photo : VNA/CVN

Cette année, l’EXPO 2025 accueille 165 pays et organisations internationales. Dans la catégorie "Maison des Expositions Préfabriquées" et "Petite Maison" (types B et X), le Vietnam a remporté avec brio le Prix d’argent. Dans la même catégorie, la Maison des Expositions du Pérou a reçu le Prix d’or et le Cambodge le Prix de bronze.

La Maison des expositions du Vietnam à l’Expo 2025 d’Osaka, dans le Kansai, au Japon, a été conçue par le Département de la coopération internationale (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), l’espace et le graphisme étant signés Mark An B et la construction étant assurée par Pico International.

Nous avons su exploiter une variété de ressources culturelles traditionnelles tout en combinant des expressions modernes. Cette récompense témoigne de la richesse et de la beauté de notre culture, reconnue mondialement, a déclaré Trân Nhât Hoàng, directeur adjoint du Département de la coopération internationale, représentant général adjoint du Vietnam à l’EXPO 2025.

Le fait que le Vietnam ait reçu pour la première fois le Prix d’argent de la meilleure conception d’exposition lors d’une Exposition universelle constitue un grand pas en avant, confirmant la position et la créativité du Vietnam dans les événements internationaux.

Le succès de la Maison des expositions du Vietnam repose non seulement sur l’impressionnante conception de son exposition, mais aussi sur une équipe jeune, créative et enthousiaste. Plus tôt, elle a reçu le prix de bronze de la "Meilleure équipe de pavillon" décerné par le jury de l’Experiential Design Authority.

Sous le thème "Une société inclusive avec l’humain au cœur", la conception du Centre d’exposition s’inscrit dans l’esprit de l’EXPO 2025, "Un futur design social pour nos vies", tout en honorant l’identité nationale vietnamienne à travers la décoration, l’aménagement intérieur, les expositions et des expressions modernes et créatives.

L’espace d’exposition allie harmonieusement technologies de pointe et valeurs culturelles traditionnelles, offrant aux visiteurs internationaux une expérience vivante d’un Vietnam à la fois riche en identité, dynamique, innovant et créatif.

En six mois, le Centre d’exposition du Vietnam a accueilli près de 1,7 million de visiteurs, dont des millions pour des événements en plein air et des plateformes en ligne. Il a accueilli plus de 1.400 représentations d’instruments de musique traditionnels et de marionnettes sur l’eau, ainsi que plus de 20 programmes internationaux d’échanges musicaux et artistiques avec des exposants des États-Unis, de Thaïlande, de Malaisie, de Cuba, d’Arabie saoudite, etc.

VNA/CVN