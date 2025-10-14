Le PM approuve neuf jours de congé consécutifs pour le Nouvel An lunaire 2026

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a approuvé neuf jours de congés pour le Nouvel An lunaire 2026 (Têt), la plus grande fête traditionnelle du Vietnam. Les vacances s'étendront du 14 février (27 e jour du 12 e mois lunaire) au 22 février (6 e jour du 1 er mois lunaire).

Suite à un document gouvernemental publié le 13 octobre, le ministre de l'Intérieur informera les administrations, les services publics, les organisations politiques et sociopolitiques, les entreprises et les travailleurs du calendrier des congés. Les administrations et les services devront organiser le personnel de permanence de manière appropriée afin d'assurer la continuité des services publics pendant la période des congés.

Par ailleurs, les ministères, agences et collectivités locales sont chargés d'élaborer des plans spécifiques pour encourager les entreprises, les organisations et les particuliers à promouvoir activement la production, les activités commerciales et socio-économiques. Ces efforts visent à garantir un équilibre entre l'offre et la demande de biens et de services, à stabiliser les prix et les marchés, et à contribuer ainsi à la croissance économique tout en promouvant l'épargne et en luttant contre le gaspillage avant, pendant et après le Têt lunaire et la Fête nationale de 2026.

En outre, le Premier ministre a également approuvé cinq jours de congé pour la Fête nationale du 2 septembre 2026. Cette période s'étendra du 29 août au 2 septembre 2026. Ce congé comprend deux jours fériés officiels, deux jours de week-end et un jour de congé supplémentaire grâce à un accord d'échange de jours ouvrés.

