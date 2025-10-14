Célébration du centenaire de la secte caodaïste à Hô Chi Minh-Ville

La cérémonie marquant le centenaire de la secte caodaïste (1926-2026) s’est tenue le 14 octobre au Temple du caodaïsme (Nam Thanh Thanh Thât), à Hô Chi Minh-Ville.

>> Les officiels gouvernementaux félicitent les caodaïstes pour leur plus grand festival

>> Le président Nguyên Xuân Phuc rencontre des dignitaires caodaïstes

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la cérémonie, Nguyên Huu Nhon, chef du Comité de gestion de Nam Thanh Thanh Thât, a rappelé l’histoire de la fondation et du développement du caodaïsme avant d’appeler les fidèles à préserver et promouvoir les valeurs spirituelles et humanistes de leur religion, tout en pratiquant leur foi dans le respect de la Constitution et des lois du pays.

Au cours des dernières décennies, le Comité de gestion de Nam Thanh Thanh Thât a constamment encouragé les adeptes à cultiver l’unité et l’entraide, à s’impliquer activement dans les mouvements patriotiques et à contribuer au renforcement de la solidarité nationale ainsi qu’au développement local.

Les fidèles caodaïstes participent également de manière active aux activités sociales et caritatives, notamment à travers l’organisation d’examens médicaux et de soins gratuits pour les personnes handicapées et âgées, la distribution de biens essentiels aux familles défavorisées et l’offre de bourses et de cadeaux aux élèves en difficulté.

VNA/CVN