Hô Chi Minh-Ville va tester sa plateforme de gestion de l’e-administration

Hô Chi Minh-Ville va tester sa nouvelle plateforme de gestion de l’e-administration dans toute la ville du 15 octobre à fin 2025.

Photo : VNA/CVN

La plateforme offre six fonctions principales : le suivi et le rappel des tâches assignées par l’Office du gouvernement ; le suivi et la sollicitation des tâches du Comité populaire municipal ; l’attribution instantanée des tâches ; l’envoi de rappels personnalisés ; la gestion d’un répertoire de contacts ; et la prise en charge des communications individuelles et collectives pour la coordination des tâches.

Le Centre de transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville (DXCentre) réalisera une évaluation de la sécurité informatique de la plateforme conformément à la réglementation en vigueur.

Pour mettre en œuvre cette initiative, le Comité populaire municipal a chargé le DXCentre de piloter, en coordination avec le Bureau du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le développement et le pilotage d’une application mobile destinée aux fonctionnaires municipaux.

Le déploiement, la gestion et l’exploitation de la plateforme doivent garantir un fonctionnement optimal, la cybersécurité et la protection des données. Des formations seront organisées pour les fonctionnaires et le personnel des services, agences et comités populaires d’arrondissement et de commune de la ville afin de garantir une adoption complète et cohérente.

Après la période d’essai, le DXCentre évaluera les performances, l’efficacité, la capacité d’intégration et la stabilité de l’application. Il poursuivra sa collaboration avec le Bureau du Comité populaire de la ville pour finaliser la plateforme et garantir qu’elle soutienne pleinement les opérations de direction et d’administration de la ville dans un environnement numérique.

La plateforme complète comprendra des fonctionnalités telles qu’un tableau de bord de commande numérique, un traitement intégral des documents par signature numérique et un suivi des tâches. Elle intégrera également les fonctionnalités existantes du système de gestion des documents et des tâches actuel du Bureau du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

L’installation et la formation de tous les utilisateurs doivent être terminées avant le 15 octobre. La plateforme modernisée devrait être entièrement finalisée au premier trimestre 2026.

VNA/CVN