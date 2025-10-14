Vietnam Airlines renforce la sécurité après un incident sur une plateforme mondiale

Le 14 octobre au matin, Vietnam Airlines a annoncé un incident de sécurité des données lié à une plateforme de service client en ligne exploitée par un groupe technologique mondial.

Photo : VNA/CVN

Selon les informations communiquées par son partenaire, Vietnam Airlines fait partie des nombreuses entreprises à travers le monde utilisant les services de ce fournisseur qui ont été affectées. Une partie des données des clients traitées sur cette plateforme pourrait avoir été consultée de manière non autorisée.

Dès réception de l’alerte, Vietnam Airlines a immédiatement coopéré avec les organes compétents, des experts en cybersécurité et des partenaires technologiques afin d’enquêter sur l’incident, d’évaluer l’étendue de l’impact et de renforcer les mesures de protection des données.

Certaines informations personnelles susceptibles d’avoir été compromises comprennent le nom, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone, la date de naissance et le numéro de membre Lotusmiles.

À ce stade, les données sensibles telles que les cartes de crédit, les informations de paiement, les mots de passe, les itinéraires, les passeports et les soldes des comptes Lotusmiles restent protégées et n’ont pas été affectées. Les systèmes informatiques internes de la compagnie fonctionnent normalement.

Pour protéger leurs informations personnelles, Vietnam Airlines recommande aux passagers de modifier les mots de passe de leurs comptes Lotusmiles et des e-mails associés, de rester vigilants face aux tentatives de phishing, aux e-mails ou appels suspects usurpant l’identité de Vietnam Airlines, et de ne partager aucune information personnelle ou code OTP, ni de se connecter à des systèmes non vérifiés.

Vietnam Airlines exprime ses regrets pour les inquiétudes pouvant être causées aux clients et affirme qu’elle continuera à fournir des mises à jour tout en mettant en œuvre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité des données et la confiance des passagers.

En cas de besoin d’assistance, les passagers peuvent contacter le Bureau de protection des données de Vietnam Airlines par e-mail à l’adresse dpo@vietnamairlines.com, ou via la ligne d’assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 : 1900 1100 (au Vietnam), 1900 1800 (pour les membres Lotusmiles au Vietnam) et +84 24 3832 0320 (depuis l’étranger).

VNA/CVN