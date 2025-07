Les droits civils : le Vietnam s'efforce de remplir ses obligations

Adopté à New York le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) est l'un des traités internationaux les plus importants en matière de droits de l'homme. Il est entré en vigueur le 23 mars 1976. Il est en principe applicable directement par les juridictions des États signataires.

Le PIDCP a bénéficié d'une grande attention de la part de la communauté internationale. Son importance et sa portée sont fortement confirmées par la participation de nombreux pays : 174 pays sont actuellement membres de cette Convention, et son contenu est systématiquement mentionné lors des discussions sur les droits de l'homme.

À propos du 4e rapport de pays sur la mise en œuvre du PIDCP, Dao Quy Lôc, directeur adjoint du Département de la coopération internationale du ministère de la Justice, a déclaré que conscient de l’importance du PIDCP, le Vietnam a adhéré à la Convention très tôt (le 24 septembre 1982).

Le Vietnam a déployé des efforts pour remplir ses obligations en tant qu'État partie à la Convention. Depuis son adhésion au PIDCP, le ministère des Affaires étrangères est le point focal de la mise en œuvre de la Convention et a présidé à la préparation de deux rapports nationaux sur la mise en œuvre du PIDCP en 1989 et 2001. En 2014, le Premier ministre a désigné le ministère de la Justice comme point focal national du Vietnam pour le PIDCP. Depuis lors, le ministère de la Justice a activement coordonné et étroit avec les ministères, secteurs et agences concernés pour la mise en œuvre du PIDCP et la préparation du rapport sur le PIDCP à soumettre au Comité des droits de l'homme.

Le 22 mars 2023, le Vietnam a soumis son quatrième rapport sur le PIDCP (2019-2022) au Comité des droits de l'homme. Le 11 avril 2024, le Comité des droits de l'homme a publié une liste de sujets de préoccupation concernant ce quatrième rapport. Le 19 décembre 2024, le Vietnam a soumis au Comité des droits de l'homme un rapport de réponse sur cette liste.

Les 7 et 8 juillet 2025, en Suisse, le Vietnam tiendra une séance de dialogue avec le Comité des droits de l'homme sur cinq points principaux :

La réalisation et le respect du droit à l'autodétermination des peuples contribuent à l'établissement de relations d'amitié et de coopération entre les nations, ainsi qu'au renforcement de la paix et de la compréhension internationales.

Le Vietnam innove dans l'élaboration et l'application des lois et poursuit la construction d'un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Conformément à sa politique constante de protection et de promotion des droits de l'homme en général, et des droits civils et politiques en particulier, le

Vietnam a étudié attentivement et appliqué scrupuleusement les dispositions du PIDCP ainsi que les recommandations formulées par le Comité des droits de l'homme en 2019.

La mise en œuvre de la Convention PIDCP comporte des étapes et des feuilles de route conformes au processus de réforme juridique et judiciaire, et particulièrement adaptées à la réalité et au contexte, aux conditions et au niveau de développement socio-économique du Vietnam.

Le Vietnam accorde toujours la priorité aux meilleures ressources possibles et met en œuvre des mesures synchrones pour promouvoir, protéger et mieux garantir la jouissance des droits civils et politiques ainsi que pour renforcer la capacité d'adaptation au changement climatique, notamment pour les groupes vulnérables, en adoptant des mesures et des feuilles de route appropriées dans les temps à venir.

VNA/CVN