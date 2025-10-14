Nguyên Hoa Binh (Shark Binh) accusé d’un détournement massif de fonds liés au projet Antex

La police de Hanoï a annoncé, le 14 octobre, que l’Agence d’enquête policière relevant de la police municipale avait décidé d’ouvrir une information judiciaire et de mettre en examen Nguyên Hoa Binh (surnommé "Shark Binh") ainsi que neuf autres personnes pour "escroquerie en vue de s’approprier des biens" (article 174 du Code pénal) et "violation des règles de comptabilité ayant entraîné des conséquences graves" (article 221 du Code pénal).

Photo : CTV/CVN

Selon la police, Nguyên Hoa Binh et ses coaccusés avaient convenu d’investir 5 milliards de dôngs (dont 2 milliards apportés par Binh) dans le projet de cryptomonnaie Antex. À la suite de cet accord, Nguyên Hoa Binh avait ordonné la création de la Société par actions de services technologiques Blockchain du Vietnam, chargée de gérer les fonds d’investissement destinés à soutenir les opérations du projet (rémunération du personnel, développement technique, acquisition de serveurs, etc.).

Au cours du développement du projet, les individus ont planifié l’émission et la vente de 100 milliards de tokens" Antex" sur le marché. Entre août et novembre 2021, ils ont émis et vendu 33,2 milliards de tokens à environ 30.000 investisseurs sur diverses plateformes d’échange, récoltant 4,5 millions d’USDT (soit l’équivalent d’environ 4,5 millions de dollars ou 117 milliards de dôngs) dans leurs portefeuilles électroniques.

L’enquête a établi qu’entre novembre et décembre 2021, Nguyên Hoa Binh avait utilisé sa réputation et son influence pour promouvoir sur les réseaux sociaux le lancement du fonds d’investissement "Next100 Blockchain", en s’engageant à investir 50 millions de dollars dans des projets de cryptomonnaies sur dix ans. Cette démarche visait à promouvoir le token Antex, à consolider la confiance des investisseurs et à éviter une vente massive susceptible de faire chuter la valeur et de permettre le retrait des capitaux.

Bien que le projet n’ait pas été mis en œuvre conformément au calendrier initial, Nguyên Hoa Binh et les actionnaires de la société Nexttech se sont entendus pour retirer les fonds du portefeuille principal du projet Antex, les transférer vers des portefeuilles électroniques personnels, les convertir en espèces puis se les partager. En outre, ils ont détourné les capitaux des investisseurs en les transférant vers des entreprises appartenant à l’écosystème de Nexttech, en violation des objectifs initiaux. À ce jour, Nguyên Hoa Binh et les actionnaires fondateurs ont retiré les fonds de 30.000 portefeuilles d’investisseurs, s’appropriant ainsi une somme particulièrement importante.

Dans le cadre des investigations, la police de Hanoï a gelé et saisi des avoirs d’une valeur estimée à près de 900 milliards de dôngs, comprenant 597 taëls d’or, une importante somme en dollars américains, 18 certificats de droits d’usage foncier ("livrets rouges"), deux voitures ainsi que de nombreux documents et équipements électroniques. À ce jour, les accusés ont restitué environ 3,45 milliards de dôngs.

Dans le cadre de l’enquête élargie, il a été découvert qu’en 2022, Nguyên Hoa Binh avait créé la société Nextland, spécialisée dans l’immobilier, et désigné plusieurs responsables. Ceux-ci tenaient une double comptabilité afin de dissimuler des revenus, causant un préjudice financier important à l’État.

Sur la base de ces éléments, le 10 octobre, la police de Hanoï a formellement inculpé Nguyên Hoa Binh et neuf autres personnes pour escroquerie et violations comptables graves.

VNA/CVN