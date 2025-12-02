Olympiades internationales junior des sciences 2025 : les six élèves hanoïens primés

Les six élèves hanoïens représentant le Vietnam aux Olympiades internationales junior des sciences (IJSO) 2025, tenues en Russie, ont réalisé une performance remarquable en remportant chacun une médaille, a annoncé le 2 décembre le Service de l’éducation et de la formation de Hanoï.

Tous issus du lycée d’excellence Hanoï-Amsterdam, ces jeunes talents ont rapporté un total de trois médailles d'argent et trois médailles de bronze. Les distinctions en argent ont été attribuées à Dô Bao Trang, Hoàng Khôi Nguyên et Trân Ngoc Hung, tandis que Nguyên Dông Quan, Trinh Nguyên Hung et Dô Manh Hung se sont vu décerner le bronze.

Se tenant du 23 novembre au 3 décembre, cet événement scientifique de renom a réuni 122 candidats originaires de 24 pays et territoires. Réservé aux élèves de moins de 15 ans et organisé alternativement par les ministères de l’Éducation des pays hôtes, le concours vise à encourager l'accès précoce aux connaissances scientifiques pratiques tout en favorisant la coopération éducative et les échanges culturels entre élèves et enseignants du monde entier.

Depuis de nombreuses années, le Service de l’éducation et de la formation de Hanoï assure la mission de sélectionner et de former l'équipe nationale. La régularité des performances vietnamiennes depuis la première participation du pays en 2007 témoigne de la qualité de l’enseignement au Vietnam et renforce le prestige éducatif de la nation sur la scène internationale.

