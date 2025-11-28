Le Vietnam finit en beauté aux Jeux scolaires de l’ASEAN 2025 à Brunei

Les 14 es Jeux scolaires de l’ASEAN (ASG 2025), qui se sont déroulés du 20 au 28 novembre à Brunei, se sont officiellement terminés.

>> Le Vietnam ouvre le palmarès des Jeux scolaires de l’ASEAN 2025 au Brunei

Photo : TTVN/CVN

La délégation sportive vietnamienne a conclu sa compétition avec de remarquables résultats : 5 médailles d'or, 6 médailles d’argent et 4 médailles de bronze, se classant 6e au tableau des médailles derrière l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines et Singapour.

La jeune athlète Triêu Thi Binh a a débloqué dimanche 23 novembre son compteur en terminant première du 3.000 m féminin. Elle a réalisé un temps de 10 min 13 s 22, établissant un nouveau record de la course lors des Jeux scolaires de l’ASEAN.

Sa compatriote Ly Mui Sâu a également fait forte impression en remportant une autre précieuse médaille d’or dans l’épreuve du 1.500 m féminin avec un temps de 4 min 54 s 62.

Grâce à ces performances exceptionnelles, l’athlétisme vietnamien a une fois de plus prouvé qu’il s’agissait de l’un de ses atouts traditionnels, contribuant grandement aux succès globaux de la délégation vietnamienne.

Au même titre que l’athlétisme, le pencak silat a permis aux combattants vietnamiens de faire valoir leurs compétences professionnelles. A l’instar de Huynh Anh Thuân et Lê Trung Thành, Nguyên Quang Thanh a vaincu son rival malaisien Maulana dans la catégorie des moins de 71 kg pour décrocher l’or.

Cette année, le Brunei accueille du 20 au 28 novembre les Jeux scolaires de l’ASEAN 2025 ayant pour slogan officiel "rêver - s’efforcer - réussir".

Plus de 1.000 athlètes issus de délégations sportives scolaires de toute l’Asie du Sud-Est y participent. Les Jeux proposent un total de 106 épreuves de huit sports : badminton, basketball, athlétisme, natation, volleyball, pencak silat, sepak takraw et wushu.

Le Vietnam a dominé l’édition 2024, qui s’est tenue du 29 mai au 9 juin à Dà Nang, avec 44 médailles d’or, suivi par l’Indonésie (22 médailles d’or) et la Thaïlande (18 médailles d’or).

VNA/CVN