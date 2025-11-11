Cinq élèves vietnamiens médaillés aux Olympiades mondiales des jeunes physiciens

Les cinq élèves vietnamiens de Hanoï aux Olympiades mondiales des jeunes physiciens (WYPO) 2025, qui se sont déroulées récemment en Indonésie, ont été médaillés, avec deux d'argent et trois de bronze.

Photo : CTV/CVN

Organisées par le Centre d'organisation des Olympiades STEM (OCSO), organisation engagée dans le développement des STEM pour créer des compétences du XXIe siècle (pensée critique, pensée créative, collaborations, communication et pensée informatique) par le biais de compétitions, de concours et d'olympiades, les WYPO visent à encourager les élèves à développer leur esprit scientifique, leurs compétences en recherche expérimentale et leur capacité à appliquer les connaissances en physique à des situations concrètes.

La compétition de cette année s'est déroulée du 6 au 9 novembre et a réuni des élèves de divers pays et territoires, dont l'Indonésie, la Bolivie, le Turkménistan, les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande, le Venezuela, le Bangladesh et la Roumanie. Le concours comprend la catégorie A pour les collégiens et la catégorie B pour les lycéens.

L'équipe vietnamienne, composée de cinq élèves de lycées de Hanoï, a concouru dans la catégorie A. Nguyên Ba Tùng Lâm (école primaire et secondaire Hanoi Star), Nguyên Khanh Ngoc (collège Phan Chu Trinh) et Dô Luong Thùy Duong (collège Thanh Xuân) ont remporté la médaille d'argent. Les médailles de bronze sont revenues à Hoàng Bao Minh et Bùi Ngoc Bao Linh, tous deux du collège Thanh Xuân.

VNA/CVN