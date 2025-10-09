Le Vietnam brille aux Olympiades internationales de mathématiques et de sciences

L’équipe vietnamienne a signé une performance remarquable lors de la 22 e édition des Olympiades internationales de mathématiques et de sciences (IMSO), organisée du 5 au 9 octobre en Malaisie, en remportant un impressionnant palmarès de médailles.

La délégation comprenait 24 élèves, dont 12 en mathématiques et 12 en sciences, majoritairement issus de la classe de 6e.

En mathématiques, Chung Minh Tiên du collège Archimedes, Nguyên Nhât Minh du collège Newton et Nguyên Quang Vinh du collège Pascal se sont distingués en décrochant des médailles d’or. Le reste de l’équipe a également brillé avec sept médailles d’argent et deux de bronze.

En sciences, Truong Duc Minh Khôi de l’école Delta Global et Vu Duc Huy du collège Newton ont obtenu l’or, tandis que leurs coéquipiers ont remporté huit médailles d’argent et deux de bronze.

La 22e édition des IMSO, organisée à l'Université internationale Al-Bukhary de Kedah, a rassemblé 400 étudiants répartis en 23 équipes venues du monde entier. La compétition de mathématiques a couvert un large éventail de sujets, incluant l'arithmétique, la géométrie, les données et mesures, les probabilités et statistiques, ainsi que les mathématiques récréatives. Le concours de sciences, quant à lui, a exploré 16 thèmes allant de la santé humaine aux sources d'énergie et au système solaire, avec l'anglais comme langue officielle.

Créé en 2003 par le ministère indonésien de l’Éducation nationale sous le nom d’AMSO (Olympiade de mathématiques et de sciences de l’ASEAN), l’IMSO est un concours annuel destiné aux élèves de moins de 13 ans, visant à développer leurs aptitudes intellectuelles et leur intérêt pour les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM). Le Vietnam y participe depuis 2014.

L’an dernier, lors de la 21e édition organisée à Wenzhou (Chine), l’équipe vietnamienne s’était classée deuxième derrière Singapour, avec un bilan de neuf médailles d’or et une distinction pour chacun de ses membres.

La 23e édition de l’IMSO se tiendra en 2026 en Indonésie.

