Objectif de faire de Ninh Bình une ville du ressort central d'ici 2030

Le Parti de la province de Ninh Binh (Nord) a ouvert le 1 er octobre son I er Congrès pour le mandat 2025-2030. L'événement a été dirigé par Lê Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale d’organisation du Parti.

Le secrétaire général Tô Lâm, le président Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont envoyé des bouquets de fleurs pour féliciter le Congrès.

Plus de 500 délégués représentant plus de 240.000 membres du Parti des 133 organisations affiliées ont participé, incluant des vétérans, héros nationaux et représentants des provinces fusionnées de Hà Nam, Nam Dinh et Ninh Bình.

Le Congrès a pour thème "Renforcer l’unité, construire un Parti et un système politique solides, exploiter le potentiel et les avantages, accélérer le développement, promouvoir l’industrie moderne, le tourisme de haute qualité, les villes vertes liées au patrimoine, pour faire de Ninh Bình une ville du ressort central d’ici 2030.

Depuis la fusion des trois provinces le 1er juillet 2025, Ninh Binh a progressé rapidement, améliorant son organisation administrative et opérant efficacement avec un gouvernement local à deux niveaux.

Le Congrès a évalué les objectifs et missions du mandat 2020-2025, d’en tirer des leçons, et défini les orientations, objectifs, missions et solutions pour le développement de la province de Ninh Binh durant le mandat 2025-2030.

Après la fusion, l'échelle économique de Ninh Binh atteint 352.164 milliards de dôngs, les recettes budgétaires en 2025 sont estimées à 75.219 milliards de dôngs, le taux de croissance moyen du Produit intérieur brut régional (PIBR) sur la période 2020-2025 est estimé à 9,26%/an ; le PIB par habitant de 2025 est estimé à 89,45 millions de dôngs ; les touristes atteindront 18 millions. Le taux de pauvreté selon la norme de pauvreté multidimensionnelle sur la période 2020-2025 diminuera à 0,96%.

Lors du Congrès, des décisions ont été annoncées concernant la nomination des nouveaux dirigeants provinciaux pour 2025-2030. Truong Quôc Huy, secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Bình, a été nommé secrétaire du Comité provincial de Phu Tho pour le mandat 2025-2030.

Le Comité du Parti provincial compte ainsi 100 membres, dont 25 au Bureau permanent. Dang Xuân Phong, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti de Phu Tho, a été nommé au Comité du Parti de Ninh Binh et à son Bureau permanent, et occupe désormais le poste de secrétaire du Comité du Parti de Ninh Binh pour la période 2025-2030.

Lors de la séance de l'après-midi, d'autres décisions du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti ont été annoncées, notamment la nomination du chef et des chefs adjoints du Bureau d'inspection du Comité provincial du Parti pour le nouveau mandat, ainsi que la liste des délégués de Ninh Binh au XIVe Congrès national du Parti.

Des rapports résumant les avis des délégués sur les projets de documents des Congrès provincial et national du Parti ont également été présentés avant la clôture du Congrès.

