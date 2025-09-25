Ninh Binh durcit le ton contre la pêche INN

La province de Ninh Binh (Nord) met en œuvre un ensemble de mesures pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), dans l’objectif de contribuer à la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE).

Photo: VNA/CVN

Ninh Binh compte actuellement 1.861 navires, dont 593 mesurant 15 m ou plus. De début 2024 à la mi-septembre 2025, aucun navire de la province n’a été signalé en infraction dans les eaux étrangères. Concernant les pertes de connexion avec le système de surveillance des navires par satellite (VMS) pendant plus de six heures en mer, 301 cas sur 455 ont été traités, entraînant plus de 7 milliards de dôngs d’amendes.

Parallèlement, Ninh Binh applique le journal électronique et le système de traçabilité électronique des produits de la mer (eCDT), un logiciel installé sur des appareils intelligents et fournissant l’ensemble des procédures et fonctions de déclaration réglementaires aux unités concernées. Il permet aux armateurs d’enregistrer le journal de bord de pêche et le journal de transbordement des produits exploités, même en l’absence de connexion Internet ; toutes les informations sont automatiquement synchronisées lorsque le navire accoste et se connecte au réseau.

L’eCDT est actuellement déployé dans les ports de Ninh Cô, Thanh Vui ainsi que dans plusieurs zones d’ancrage. Son utilisation contribue non seulement à assurer la traçabilité, mais aussi à renforcer la conformité des pêcheurs à la réglementation.

Cette initiative est considérée comme une étape essentielle pour aider Ninh Binh et, plus largement, le Vietnam à lever rapidement le "carton jaune" appliqué par la Commission européenne.

VNA/CVN