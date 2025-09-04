Le Politburo scrute la préparation des congrès du Parti de Ninh Binh, Dak Lak et Lào Cai

Un groupe de travail du Politburo, dirigé par Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a travaillé mercredi 3 septembre à Hanoï avec les comités permanents des Comités du Parti des provinces de Ninh Binh, Dak Lak et Lào Cai.

Photo : VNA/CVN

Les secrétaires des Comités provinciaux du Parti ont présenté les principaux projets de documents de leurs localités respectives à soumettre aux prochains congrès provinciaux du Parti, notamment : les rapports politiques, les rapports sur les performances des Comités provinciaux du Parti pour le mandat 2020-2025, les projets de résolutions des congrès, les plans du personnel des Comités provinciaux du Parti pour le mandat 2025-2030, ainsi que les rapports sur les avis des ministères et des organismes centraux concernant les projets de documents et les plans du personnel.

Trân Câm Tu a salué les résultats importants obtenus par les provinces dans divers domaines, ainsi que leur franchise dans la mise en évidence des limites, causes, enseignements tirés, objectifs, tâches et solutions pour le mandat 2025-2030.

Photo : VNA/CVN

Il a demandé aux localités de prendre pleinement en compte les avis des membres du Politburo et du Secrétariat, ainsi que les avis des ministères et agences, afin d’affiner les documents et les plans du personnel à soumettre aux congrès.

Il est important que les orientations pour le nouveau mandat soient alignées sur les grandes orientations du pays et prennent en compte le contexte plus large du développement national, en particulier les nouvelles opportunités offertes par la mise en œuvre du système d’administration locale à deux niveaux, a-t-il déclaré.

Trân Câm Tu a exhorté les provinces à tirer les leçons des limites identifiées au cours de la période 2020-2025 et à en trouver des solutions rapides et efficaces.

Les responsables ont également demandé aux trois localités de finaliser rapidement les plans d’action pour la mise en œuvre des résolutions des prochains congrès afin que les résolutions soient bientôt mises en œuvre avec succès dans la réalité.

VNA/CVN