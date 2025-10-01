Vers le XIVᵉ Congrès national du Parti

An Giang et l’aspiration au développement d’ici 2030

Le premier Congrès du Comité du Parti de la province d'An Giang (Sud) pour le mandat 2025-2030 est un événement politique majeur, d'une grande importance pour le développement de la province.

Le Congrès ouvre un nouveau chapitre dans le processus du développement de la province, avec l'ambition de devenir une province relativement développée d'ici 2030, contribuant ainsi fortement au développement commun de la région du Delta du Mékong et du pays tout entier.

À la veille du Congrès, Nguyên Tiên Hai, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti d'An Giang, a évalué les réalisations exceptionnelles d'An Giang au cours de la période 2020-2025.

Réalisations du mandat 2020-2025 : une base pour un nouveau progrès

Au cours du mandat 2020-2025, malgré de nombreuses difficultés et défis, notamment les graves impacts de la pandémie de COVID-19, le Comité du Parti, les autorités et la population d’An Giang ont fait preuve d’un esprit d’unité et de solidarité, surmontant les épreuves pour obtenir des résultats importants.

Le taux de croissance moyen du GRDP a atteint 5,68% par an ; l’économie s’est élargie et la structure économique a évolué dans la bonne direction. L’agriculture a continué de jouer un rôle central, avec l’application des hautes technologies, le développement d’une agriculture propre, biologique et adaptée au changement climatique, tout en garantissant la sécurité alimentaire et en favorisant les exportations.

Dans le secteur des produits aquatiques, An Giang a réduit l’exploitation côtière au profit de l’aquaculture de haute technologie, portant la production totale de la période à plus de 7,4 millions de tonnes, soit une augmentation annuelle moyenne de 2,66%.

L’industrie s’est développée de manière notable, avec comme moteur principal l’industrie de transformation et de fabrication, représentant 96 % de la valeur totale de la production industrielle. La valeur de la production industrielle en cinq ans a dépassé 476.800 milliards de dôngs. Les zones et clusters industriels ont bénéficié d’infrastructures synchronisées, attirant de grands projets et formant des chaînes efficaces de production-transformation-exportation.

Le commerce, les services et le tourisme ont tous connu une percée. Le chiffre d’affaires total à l’exportation a atteint 9,29 milliards de dollars, en hausse moyenne de 9,39%/an, avec comme produits phares le riz, les produits aquatiques, les vêtements, les chaussures et les produits agricoles transformés. Le tourisme s’est fortement redressé après la pandémie, accueillant plus de 80,8 millions de visiteurs en cinq ans, dont 3,48 millions d’internationaux, pour un chiffre d’affaires de plus de 142.800 milliards de dôngs. Ces chiffres confirment la position croissante d’An Giang sur la carte touristique nationale et régionale.

En particulier, l’économie maritime est devenue le principal moteur, représentant jusqu’à 80% du GRDP provincial, avec un fort développement dans le tourisme, l’aquaculture, le transport et les infrastructures côtières. L’économie frontalière a également été renforcée grâce aux investissements dans les postes-frontières, la logistique et le commerce transfrontalier, créant un nouveau pôle de croissance lié à la garantie de la défense et de la sécurité nationales.

Dans le même temps, les domaines de la culture, de la société, de l’éducation et de la santé ont enregistré de nombreux progrès ; le taux de pauvreté est tombé à 0,91%. La défense et la sécurité ont été préservées ; les relations extérieures élargies, notamment avec le Cambodge. Le travail de construction du Parti a été intensifié, avec un appareil organisationnel plus rationalisé et efficace, et une amélioration progressive de la qualité du personnel.

Leçons d’expérience : unité et détermination politique

Selon le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Tiên Hai, les réalisations obtenues sont dues à l’attention et à la direction étroite du Comité central ; à l’unité, à la cohésion et à la haute détermination de l’ensemble du Parti, des autorités et de la population ; à la flexibilité et à la créativité dans la direction et la gestion, notamment durant la lutte contre la pandémie de COVID-19. Les mécanismes et politiques du Comité central ont été adaptés aux réalités locales ; la réforme administrative, l’attraction des investissements et le soutien aux entreprises ont fait des progrès remarquables. Voilà les bases solides permettant à An Giang d’entrer avec confiance dans une nouvelle phase de développement.

Objectifs clairs, aspirations fortes

Selon la Résolution du Congrès, An Giang s’est fixé pour objectif, d’ici 2030, d’atteindre un produit régional brut (GRDP) de plus de 630.370 milliards de dôngs ; un taux de croissance annuel moyen du GRDP d’au moins 11% ; un GRDP par habitant d’au minimum 6.300 dollars ; un taux d’urbanisation supérieur à 50% ; et une réduction du taux de pauvreté multidimensionnelle de 0,3 à 0,5% par an. Ces indicateurs chiffrés ne sont pas seulement des objectifs concrets, mais également le symbole de l’aspiration vigoureuse de l’ensemble du Comité du Parti, des autorités et de la population d’An Giang.

Orientations 2025-2030 : percée pour s’élever

Le premier Congrès du Comité provincial du Parti d’An Giang a défini l’objectif de faire de la province, d’ici 2030, une localité de développement assez avancé, dotée d’une économie maritime forte, dynamique et intégrée en profondeur.

Pour concrétiser cet objectif, la province mettra l’accent sur cinq piliers stratégique:

Renouveler le modèle de croissance associé à la science et à la technologie, à la transformation numérique et à l’innovation. An Giang promouvra l’application des hautes technologies dans l’agriculture, l’industrie de transformation et les services logistiques, tout en développant un gouvernement numérique, une économie numérique et une société numérique.

Encourager l’économie privée à devenir une force motrice essentielle, en attirant de grands groupes et entreprises à investir dans le quadrilatère Long Xuyên - Châu Đốc - Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc, créant ainsi des chaînes de valeur rayonnant sur toute la région.

Parfaire les institutions et améliorer la gouvernance, en renforçant l’environnement d’investissement et d’affaires, en construisant une équipe de cadres professionnels, innovants et responsables.

Renforcer l’intégration et la coopération régionales, en valorisant les atouts de porte d’entrée du Delta du Mékong, en élargissant la coopération avec le Cambodge, en se connectant à Hô Chi Minh-Ville et aux provinces de la région via les infrastructures autoroutières, fluviales et aériennes ; en développant l’économie maritime selon l’axe Phú Quốc - Rạch Giá - Hà Tiên.

Développer des pôles de croissance dynamiques, comprenant Rạch Giá : centre administratif - logistique - services maritimes, Long Xuyên : locomotive industrielle et agricole de haute technologie ; Châu Dôc : centre de tourisme spirituel - écologique et d’économie frontalière ; Hà Tiên : centre de l’économie maritime et du commerce frontalier et Phú Quốc comme pôle de croissance nationale, centre touristique...

Il convient de souligner que la province collabore avec les ministères et les organismes centraux pour accélérer l’achèvement des infrastructures de transport, de logistique et d’urbanisme, en préparation du Sommet de l’APEC 2027 à Phú Quốc. Il s’agit d’une occasion en or pour promouvoir l’image d’An Giang - Phú Quốc à l’échelle mondiale, affirmant la position et l’aspiration d’intégration et de développement du Vietnam dans la nouvelle période.

Construire un Parti fort, fondement du développement

Le Comité du Parti provincial a identifié la construction d’un Parti sain et fort comme une tâche clé. La province se concentre sur le renforcement de la fermeté politique et des capacités de direction, lutte résolument contre les manifestations négatives ; renouvelle le travail idéologique et de propagande ; met l’accent sur la formation des cadres, en particulier des dirigeants ; intensifie l’inspection, la supervision et la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs. Parallèlement, elle innove dans les méthodes de direction, accélère la réforme administrative, prévient les abus de pouvoir et promeut la transformation numérique dans les activités des organes du Parti.

Avec l’esprit : "Une An Giang - Une vision - Une volonté - Une foi victorieuse", le premier Congrès du Comité provincial du Parti d’An Giang a réaffirmé sa détermination à susciter l’aspiration à un développement rapide et durable, à exploiter efficacement son potentiel et à transformer ses atouts en forces motrices. An Giang s’efforce de devenir un centre puissant d’agriculture, de commerce-services, de logistique et de tourisme maritime, contribuant de manière importante au delta du Mékong et à l’ensemble du pays.

