La 2e réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba

La deuxième réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba a eu lieu dans la matinée du 1 er octobre à Hanoï sous la co-présidence du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, et son homologue de Cuba, Esteban Lazo Hernández.

Poursuivant le succès de la première session organisée en 2024 à La Havane, a souligné Trân Thanh Mân, cette deuxième réunion illustrait l’engagement politique fort des deux AN à renforcer et approfondir l’amitié et la solidarité spéciales entre les deux pays.

L’occasion a permis d’examiner les résultats de la coopération bilatérale, de partager des expériences législatives et d’évaluer le rôle des organes législatifs dans la promotion de projets d'intérêt commun, notamment après la visite d’État du secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, à Cuba en septembre 2024.

Pour sa part, Esteban Lazo Hernández a rappelé avec émotion les moments inoubliables des relations Vietnam - Cuba. Il a affirmé que cette réunion permettait de suivre la mise en œuvre des accords conclus entre les deux Partis et États, d’élargir la coopération dans les domaines prioritaires et de concrétiser les orientations adoptées lors de son entretien du 30 septembre avec Trân Thanh Mân.

Il a insisté sur la volonté de l’AN cubaine de faciliter les échanges commerciaux et la participation des entreprises vietnamiennes à l’actualisation du modèle économique de Cuba.

Les deux parties ont salué les résultats positifs de la coopération interparlementaire et réaffirmé leur détermination à approfondir davantage les relations bilatérales. Les représentants des organes législatifs, de ministères ont présenté des rapports sur l’état de la coopération et proposé des mesures pour lever les obstacles, notamment dans les domaines économique, commercial, agricole, biotechnologique et sanitaire.

Les deux AN ont convenu de partager leurs expériences législatives, de promouvoir l’investissement étranger et l’application de technologies agricoles et biomédicales adaptées aux réalités de chaque pays. Elles se sont engagées à renforcer la coordination parlementaire bilatérale et dans les forums interparlementaires internationaux et régionaux ainsi qu’à envisager une coopération dans le suivi de la mise en œuvre des accords.

Les deux chefs des organes législatifs vietnamien et cubain ont enfin convenu d’intensifier les consultations législatives, de créer des mécanismes favorables à l’investissement vietnamien à Cuba et de promouvoir la coopération décentralisée.

La réunion s’est conclue par un communiqué conjoint, prévoyant la tenue de la troisième session du Comité à La Havane.

VNA/CVN