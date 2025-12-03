Nomination de Phan Thang An au poste de secrétaire du Comité du Parti de Cao Bang

Phan Thang An, membre du Comité du Parti des organes centraux du Parti communiste du Vietnam, vice-président de la Commission d'organisation du Comité central du Parti et secrétaire de son Comité du Parti, a été nommé secrétaire du Comité provincial du Parti de Cao Bang pour la période 2025-2030.

>> Nomination de Dô Van Chiên au poste de secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti à l’AN

>> Décisions du Bureau politique sur les nominations de hauts responsables du Parti

>> Nomination de l'inspecteur général adjoint permanent

Cette décision du Bureau politique a été annoncée lors de la conférence du Comité provincial du Parti, présidée le 3 décembre par Le Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission d'organisation.

Photo : VNA/CVN

Conformément à cette décision, Phan Van An quittera ses fonctions actuelles de membre du Comité du Parti des organes centraux du Parti communiste du Vietnam pour la période 2020-2025 et de vice-président de la Commission d'organisation.

Il est nommé au Bureau permanent du Comité provincial du Parti de Cao Bang et au Comité du Parti de la Région militaire 1.

Dans son discours, Le Minh Hung a demandé à Phan Van An de suivre scrupuleusement les directives du Bureau politique adoptées lors du XXe Congrès provincial du Parti pour la période 2025-2030, et de ne ménager aucun effort pour mettre en œuvre ses résolutions.

Phan Van An a également été chargé de collaborer avec les unités concernées afin d'accélérer la restructuration des services publics, de promouvoir la transformation numérique et les guichets uniques intégrés, d'étendre les bases de données partagées relatives à la population et au cadastre, et de finaliser la réorganisation des effectifs de la fonction publique au niveau communal et de quartier.

Lors de sa prise de fonctions, Phan Van An a exprimé le souhait de travailler en étroite collaboration avec l'Organisation provinciale du Parti et les communautés ethniques pour mettre en œuvre efficacement le plan d'action issu des Résolutions du XXe Congrès provincial du Parti, notamment ses 12 objectifs clés, ses 3 missions centrales et ses 3 axes stratégiques visant à garantir la sécurité et la défense nationale, à renforcer les relations extérieures et à stimuler le développement socio-politique, économique et culturel.

VNA/CVN